В Бресте застрелился солдат-срочник 5 10.04.2023, 18:51

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Иллюстративное фото

Что об этом известно.

В Бресте застрелился солдат-срочник 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. ЧП произошло в марте, когда 20-летний парень был в наряде, рассказали «Зеркалу» источники, знакомые с ситуацией.

— Он пару лет назад выпустился из школы. Как минимум полгода уже отслужил, дембель должен был быть или весной, или осенью, — рассказал наш собеседник. — Все случилось недавно, может, в середине марта. Говорили, что был выстрел в лоб. Все удивлены, что так случилось, потому что особых проблем дома у мальчика не было на тот момент. Так говорят те, кто с ним общался. Когда-то у него был болезненный разрыв с девушкой. Но это произошло давно, постепенно его отпустило, он все пережил и пошел дальше.

По словам собеседника, похороны погибшего срочника прошли тихо.

— Все было шито-крыто. Его похоронили так, что многие в окружении и не знали. О том, что он застрелился, стали узнавать после похорон, поэтому, видимо, в части об этом молчат. Но я считаю, что в армии так быть не должно, что парни стреляются в наряде.

Информацию о гибели солдата «Зеркалу» подтвердили еще двое знакомых молодого человека из его окружения.

— Говорят, детали происшествия скрываются. Я была шокирована просто тем фактом, что он умер. Мы в последние годы не общались, но раньше он казался мне вполне жизнерадостным человеком, хотя многое могло измениться, — говорит девушка. —

Он был дружелюбным, тихим и спокойным, неконфликтным, немного странненьким, но в том и было его обаяние. Не знаю, как это описать, — он просто был будто не от мира сего. Хотя, как по мне, это и делало его им: индивидуальным, забавным и интересным.

Сообщений о подобных инцидентах в официальных источниках Министерства обороны Беларуси не было.

Напомним, днем 20 марта в отделении пограничного контроля «Высоко-Литовск» в Каменецком районе нашли тело еще одного срочника. Госпогранкомитет сообщил, что 19-летний солдат совершил суицид. Близкие семьи умершего рассказали, что погибший солдат — Роберт Тимофеев, в армии служил поваром. Они не верят в то, что парень мог совершить самоубийство.

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