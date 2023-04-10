Украина получила боеприпасы и дроны в новой партии военной помощи от Германии 10.04.2023, 19:02

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Дополнительная поддержка включает и другие виды техники.

Германия доставила в Украину дополнительную партию оборонной поддержки для противостояния российскому вторжению. Новая помощь включает в себя боеприпасы, разведывательные беспилотники, транспортные средства и другую технику, свидетельствует обновление на сайте правительства ФРГ.

Согласно дополненным данным, в течение последней недели Берлин передал Киеву:

еще одну бронированную инженерную машину Dachs, созданную на шасси боевого танка Leopard 1;

восемь грузовиков для бездорожья Zetros;

восемь мобильных антенных систем;

восемь разведывательных дронов;

еще 23520 боеприпасов калибра 40 мм.

Все эти позиции уже поставлялись Украине со стороны Германии раньше. Общее количество предоставленных Dachs теперь выросло до четырех, Zetros – до 60, мобильных антенных систем – до 42, разведывательных БПЛА – до 34, а 40-мм боеприпасов – до 83520.

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