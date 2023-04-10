Украина получила боеприпасы и дроны в новой партии военной помощи от Германии
- 10.04.2023, 19:02
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Дополнительная поддержка включает и другие виды техники.
Германия доставила в Украину дополнительную партию оборонной поддержки для противостояния российскому вторжению. Новая помощь включает в себя боеприпасы, разведывательные беспилотники, транспортные средства и другую технику, свидетельствует обновление на сайте правительства ФРГ.
Согласно дополненным данным, в течение последней недели Берлин передал Киеву:
еще одну бронированную инженерную машину Dachs, созданную на шасси боевого танка Leopard 1;
восемь грузовиков для бездорожья Zetros;
восемь мобильных антенных систем;
восемь разведывательных дронов;
еще 23520 боеприпасов калибра 40 мм.
Все эти позиции уже поставлялись Украине со стороны Германии раньше. Общее количество предоставленных Dachs теперь выросло до четырех, Zetros – до 60, мобильных антенных систем – до 42, разведывательных БПЛА – до 34, а 40-мм боеприпасов – до 83520.