Вудкрофт покинет не только минское «Динамо», но и сборную Беларуси 4 10.04.2023, 19:04

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Крэйг Вудкрофт

Он возглавил национальную команду летом 2021 года.

Мы сообщали, канадский тренер хоккейного «Динамо» покинет клуб по истечении контракта. Сегодня стало известно, что Крэйг Вудкрофт распрощается и со сборной Беларуси. Его обращение появилось на сайте «Динамо».

— Я оставляю свои посты в клубе и сборной с чистой душой и спокойным сердцем — я делал все, что в моих силах. Тренеры, которые придут после меня, получат хорошее наследство. Думаю, мне это удалось, — заявил Вудкрофт.

Он возглавил национальную команду летом 2021 года. Под руководством Вудкрофта сборная провела лишь один официальный турнир — олимпийскую квалификацию. В Братиславе, напомним, белорусы уступили полякам и словакам и не отобрались на Игры-2022.

Из-за санкций в связи с войной в Украине наша сборная была отстранена от чемпионатов мира в 2022-м и 2023-м годах. Пропустит она и следующий ЧМ.

В этом сезоне белорусская команда провела два матча. В декабре 2022 года подопечные Вудкрофта стали победителями Кубка Первого канала, обыграв сборные Казахстана и России.

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