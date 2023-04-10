В Валенсии впервые в мире пройдет эксперимент по четырехдневной рабочей неделе 10.04.2023, 19:11

Эксперимент продлится с 10 апреля по 7 мая.

В испанском городе Валенсия пройдет эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщает издание València Plaza.

Эксперимент продлится с 10 апреля по 7 мая. За месяц администрация города намерена выяснить, как 32-часовая рабочая неделя влияет на здоровье и благополучие жителей Валенсии, а также на окружающую среду и экономику города.

Результаты эксперимента будут представлены в июле.

Валенсия станет первым городом в мире, который проведет пилотный месячный проект по 32-часовой рабочей неделе.

В Испании и до этого организовывали эксперименты с четырехдневной рабочей неделей, но тогда в них на добровольных началах принимали участие местные компании. Ранее масштабный эксперимент по четырехдневной рабочей неделе проводился и в Великобритании, но в нем также принимали участие более 60 компаний по всей стране. Сотрудники этих фирм работали в среднем 34 часа в течение четырех дней, получая при этом ту же зарплату. Примечательно, но большинство компаний, принимавших в нем участие, решили не возвращаться к предыдущему графику работы.

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