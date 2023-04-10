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Госсекретарь Совбеза Беларуси предложил вернуться к практике призыва студентов в армию

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  • 10.04.2023, 19:37
Госсекретарь Совбеза Беларуси предложил вернуться к практике призыва студентов в армию
Александр Вольфович

Так было во времена СССР.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович считает целесообразным вернуться к практике призыва студентов в армию. Об этом он заявил на совещании с руководителями учреждений высшего образования, пишет БелТА.

«Хотел бы задать некоторые вопросы ректорам, конечно, сразу не буду ждать от них ответа, дам им время для того, чтобы они это обдумывали и подали в виде своих мыслей, предложений в Государственный секретариат Совета безопасности. Как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они смотрят и относятся к тому, чтобы студентов призывать в вооруженные силы, как это было когда-то в Советском Союзе», — сказал Вольфович.

По его словам, молодой человек, который поступил в высшее учебное заведение, потом пошел служить, год отслужил, возвращается на второй-третий курс «уже зрелым».

«На него и девушки будут по-другому смотреть. И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение. И уже на военных кафедрах можно уменьшить количество часов для обучения в последующем», — считает Вольфович.

Призыв студентов в советскую армию проводился с 1982 по 1989 годы. Это позволило решить проблему комплектования Вооруженных Сил в условиях демографической ямы призывного контингента, а также продолжавшейся войны в Афганистане. При этом, как говорится в открытых источниках, они серьезно подорвали кадровый потенциал страны — снизилась квалификация выпускников, в институты вообще не вернулись 15−20% призванных, по некоторым данным — до 40%.

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