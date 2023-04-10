Появился видеокурс, в котором можно учить английский язык по-белорусски 10.04.2023, 19:48

Пятиклассники уже могут использовать эти уроки.

Белорусы запустили видеокурс «English з Наталкай: урокі ангельскай па-беларуску». Авторы предлагают обучаться на родном языке и обещают нестандартные задания и объяснения, пишет «Зеркало».

Уроки в видеоформате ведет белорусскоязычная преподавательница Наталья Харитонюк. Она родом из Бреста, у нее 15 лет опыта работы в образовательной сфере.

— Когда-то она преподавала английский в БГУ и на курсах в школе иностранных языков Streamline, давала частные уроки на дому и дистанционно, даже немножко вела свой блог. И это еще не все. Наталья подчеркивает, что она не только преподаватель, но и рассказчик, причем во многих смыслах: она издала уже четыре книги, а сколько историй рассказала своим ученикам — невозможно сосчитать! — говорится в одном из постов проекта.

Авторы проекта пишут, что команда разработала материалы для всех занятий 5-го класса, на YouTube уже есть записи для занятий последней четверти нынешнего года. Позже они планируют создать такие видеоуроки и для других классов. Команда обещает интересные техники для запоминания, онлайн-задания, нестандартные объяснения тем. Заниматься приглашают всех, кому интересен английский и кто его изучает на начальных уровнях.

— Это тот самый необходимый школьный материал, но изложенный простыми словами.

Мы предлагаем новые техники обучения и запоминания — яркие образы, мнемотехники, игры и интересные задания. Учитесь с нами, и вы сможете рассказывать по-английски не только о «Лондан — ис зэ кэпитал», но и о белорусских лесах и ёжиках с озера Нарочь, и не ошибетесь ни в суффиксах, ни в артиклях! — проанонсировали авторы.

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