Дания передаст Украине 100 танков Leopard 1
- 10.04.2023, 19:54
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Поставки начнутся к лету.
Дания передаст Украине в целом 100 танков Leopard 1, поставки начнутся к лету. Об этом сообщил и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен во время брифинга с главой Минобороны Алексеем Резниковым в Одессе.
Поульсен сказал, что Дания заключила соглашение с Германием по поводу поставок Украине Leopard около двух месяцев назад.
«Мы начнем поставки танков Leopard в Украину к лету. И надеюсь, заглядывая на полгода вперед, что можно будет передать около 100 танков Leopard 1. Это стало бы значительной помощью для украинской армии в борьбе за свободу», – заявил глава Минобороны Дании.
Он добавил, что передача танков Leopard 2 также может обсуждаться.
«В Дании не так много Leopard 2, но мы можем обсуждать другие пути их передачи», – сказал Поульсен.
Также и.о. министра обороны Дании отметил, что в мае Украина может получить артиллерийские установки CAESAR, на которых сейчас учатся украинские военные на датских полигонах.
«В ближайшее время мы услышим, как «леопарды» рычат с датским акцентом», – резюмировал Резников.