Дания передаст Украине 100 танков Leopard 1 10.04.2023, 19:54

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Поставки начнутся к лету.

Дания передаст Украине в целом 100 танков Leopard 1, поставки начнутся к лету. Об этом сообщил и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен во время брифинга с главой Минобороны Алексеем Резниковым в Одессе.

Поульсен сказал, что Дания заключила соглашение с Германием по поводу поставок Украине Leopard около двух месяцев назад.

«Мы начнем поставки танков Leopard в Украину к лету. И надеюсь, заглядывая на полгода вперед, что можно будет передать около 100 танков Leopard 1. Это стало бы значительной помощью для украинской армии в борьбе за свободу», – заявил глава Минобороны Дании.

Он добавил, что передача танков Leopard 2 также может обсуждаться.

«В Дании не так много Leopard 2, но мы можем обсуждать другие пути их передачи», – сказал Поульсен.

Также и.о. министра обороны Дании отметил, что в мае Украина может получить артиллерийские установки CAESAR, на которых сейчас учатся украинские военные на датских полигонах.

«В ближайшее время мы услышим, как «леопарды» рычат с датским акцентом», – резюмировал Резников.

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