В Беларуси в испытания на право ношения крапового берета внесли изменения 23 10.04.2023, 20:11

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Исходя из опыта боевых действий в Украине.

В квалификационные испытания на право ношения крапового берета внесли новые элементы с учетом войны в Украине. Об этом журналу «Спецназ» рассказал начальник оперативной и боевой подготовки главного управления командующего внутренними войсками полковник Андрей Дудкин.

— Во второй день испытаний марш будет не группой по 50−70 человек, а двумя группами примерно по 30 человек. Часть марша кандидаты пройдут в составе этих групп, а часть будут бежать не двойками, как раньше, а четверками, — сказал Дудкин.

По его словам, обусловлено это тем, что, исходя из опыта боевых действий в Украине, наиболее выгодным, потенциально рабочим вариантом тактического звена является именно боевая четверка.

Стрельба из пистолета по новым правилам будет производиться с четвертого этажа тактического комплекса, чего прежде не было.

— Необходимо в составе двойки выполнить упражнение — поразить «группу противника» сверху вниз, что практикуется при работе в городе. Также будет осуществляться тактическое движение по этажу, — отметил Дудкин.

Также будет немного изменено упражнение с автоматом. Раньше после пробежки кандидат в «краповики» стрелял из одного положения, а сейчас станет поражать мишени из трех положений (с колена и дважды лежа после перемещений).

— Таким образом, мы используем новую материальную базу и некоторые требования современной войны именно в процессе «краповой» сдачи, — подытожил собеседник.

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