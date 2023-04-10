ВСУ уничтожили второй российский вертолет за сутки 3 10.04.2023, 20:14

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В этот раз Ка-52.

Вооруженные Силы Украины уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Информацию об этом первым в Teleram опубликовал глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

«Ка-52, давай, до свидания», – написал он.

В комментарии liga.net Ким подтвердил сбивание вертолета, однако отказался предоставлять подробности из соображений безопасности.

Позже такая же лаконичная информация о ликвидации Ка-52 появилась в Telegram-каналах, однако подробности остаются неизвестными.

Днем военнослужащие 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко на Авдеевском направлении сбили вертолет Ми-24 оккупантов. Соответствующую информацию распространили в Facebook.

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