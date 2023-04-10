ВСУ уничтожили второй российский вертолет за сутки

ВСУ уничтожили второй российский вертолет за сутки3
- 10.04.2023, 20:14
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В этот раз Ка-52.
Вооруженные Силы Украины уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Информацию об этом первым в Teleram опубликовал глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.
«Ка-52, давай, до свидания», – написал он.
В комментарии liga.net Ким подтвердил сбивание вертолета, однако отказался предоставлять подробности из соображений безопасности.
Позже такая же лаконичная информация о ликвидации Ка-52 появилась в Telegram-каналах, однако подробности остаются неизвестными.
Днем военнослужащие 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко на Авдеевском направлении сбили вертолет Ми-24 оккупантов. Соответствующую информацию распространили в Facebook.