Какие товары и услуги подорожали в Беларуси в марте
- 10.04.2023, 20:28
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Обзор изменений потребительских цен.
В марте этого года цены на товары и услуги поднялись по сравнению с прошлым месяцем — на 0,6%.
Если сравнить с декабрем прошлого года, то подорожали на 2,6%. А еще есть такой базовый индекс потребительских цен, который не считает изменения цен на определенные товары и услуги, которые зависят от сезонных или административных факторов. Так вот, по этому индексу в марте цены выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,3% по сравнению с декабрем 2022-го, сообщает Белстат.
Продовольственные товары в марте подорожали на 0,7%, непродовольственные — на 0,3%, услуги — на 0,6%.