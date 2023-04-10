В РФ узаконят электронные повестки в армию 4 10.04.2023, 21:16

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И запретят «уклонистам» выезжать из России и брать кредиты.

Депутаты Госдумы рассмотрят 11 апреля поправки, узаконивающие повестки в военкомат в электронном виде. Об этом, как пишет РБК, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«[Все повестки] будут иметь абсолютно одинаковую юридическую силу. Неважно, каким способом вы получили эту повестку», — сказал Картаполов.

По его словам, комитет по обороне предлагает сохранить традиционные бумажные повестки и оповещения через работодателя, а также ввести оповещение заказными почтовыми отправлениями и их дублирование в электронном виде через Госуслуги или в МФЦ.

Поправки к законопроекту включают «обеспечительные меры» для тех, кто не является по повестке, в том числе электронной, заявил Картаполов. «Так, если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление о том, что вводятся ограничения на выезд и последуют другие ограничительные меры», — сказал депутат.

По его словам, в случае, если призывник вновь не явится, то, согласно поправкам, через 20 дней ему запретят управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты.

Картаполов также сообщил, что у военкоматов появится единый реестр военнообязанных, который позволит минимизировать вызовы в военкомат для уточнения данных воинского учета, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе, 6 апреля, Госдума проголосовала за то, чтобы повторно рассмотреть во втором чтении законопроект, позволяющий рассылать повестки заказным письмом, а также обязывающий призывников являться в военкомат без повестки. Документ приняли во втором чтении 22 февраля 2022 года, накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Третье чтение планировали провести в марте 2022 года, но отложили.

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