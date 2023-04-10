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Зеленский назначил бывшего прокурора Кравченко главой Киевской ОВА

  • 10.04.2023, 21:25
Зеленский назначил бывшего прокурора Кравченко главой Киевской ОВА
Руслан Кравченко

До назначения на новую должность он возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко главой Киевской областной военной администрации. Соответствующий указ №204/2023 опубликован на сайте главы государства.

Зеленский подписал документ 10 апреля.

Кабмин согласовал кандидатуру Кравченко 7 апреля.

Кравченко возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру, отмечается на сайте Киевской областной прокуратуры.

Как указано в его автобиографии, в органах прокуратуры он работает с 2012 года. В 2014–2015 годах принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе (в это время занимал должность прокурора Южного региона Украины). Кравченко представлял сторону обвинения в ряде резонансных дел. В частности, он возглавлял группу прокуроров в уголовном производстве, открытом в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по факту совершения им государственный измены и пособничества в ведении агрессивной войны. По этому делу Януковича в 2019 году осудили на 13 лет.

Кравченко в начале 2023 года принимал участие в конкурсе на должность директора НАБУ, но не смог победить.

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