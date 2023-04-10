После доноса на уроженку Беларуси Арбенину концерты «Ночных снайперов» отменяют по всей России 10.04.2023, 21:40

Диана Арбенина

Диана Арбенина выступает против войны РФ в Украине.

Тольятти стал седьмым городом России, в котором отменили концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. До этого отменили концерты рок-группы в Перми, Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске, Казани и Ростове-на-Дону, пишет ТАСС.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину по статье о «дискредитации» Вооруженных сил РФ после высказываний певицы с критикой войны в Украине.

«Федеральный проект длительное время следит за деятельностью и высказываниями российского музыканта, поэтессы, певицы, лидера рок-группы „Ночные снайперы“, художника, писательницы, заслуженной артистки Чеченской Республики Дианы Сергеевны Арбениной, которая неоднократно критиковала принятые государственными органами и президентом решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ на территории Украины», — говорится в обращении в Генпрокуратуру.

Как отмечается в документе, еще в 2014 году после аннексии Россией Крыма Арбенина, выступая с концертом в Киеве, попросила прощения за своих российских коллег и выразила единство с украинским народом.

А в апреле прошлого года на концерте в Челябинске певица исполнила песню с критикой войны в Украине.

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