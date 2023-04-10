Нетаньяху передумал отправлять в отставку министра обороны Израиля 1 10.04.2023, 22:38

Биньямин Нетаньяху

Ранее он отправил его в отставку из-за разногласий по судебной реформе.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху передумал увольнять министра обороны Йоава Галланта, которого ранее отправил в отставку из-за разногласий по судебной реформе.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«У нас были разногласия, даже серьезные разногласия. Но я решил оставить эти разногласия в прошлом», - заявил премьер.

Напомним, что с января в Израиле проходили протесты против судебной реформы, предложенной правительством премьера Биньямина Нетаньяху. Нововведения предполагали значительное ограничение полномочий Верховного суда, что противоречит демократическим принципам.

Однако после того, как глава правительства Нетаньяху отправил в отставку выступившего против реформы министра обороны, в Израиле начались новые масштабные митинги. Акции протесты сопровождались столкновениями со стражами порядка, а полиция разгоняла участников водометами.

До этого Йоав Галлант призвал правительство Израиля отменить внедрение судебной реформы, заявив, что ожесточенные споры вокруг нее представляют угрозу для нацбезопасности.

Позже израильский премьер объявил, что переносит рассмотрение судебной реформы до лета.

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