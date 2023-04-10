Белорусского дипломата не пригласили на открытие сессии болгарского парламента 3 10.04.2023, 22:49

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Болгарские парламентарии предложили таким образом продемонстрировать свое отношение к войне в Украине.

Временного поверенного в делах Беларуси в Болгарии Никиту Лешукова и посла России Элеонору Митрофанову не пригласят на первое заседание Народного собрания Болгарии 49-го созыва. Оно состоится 12 апреля.

Как пишет «Позірк», с таким предложением выступила партия «Демократическая Болгария». Болгарские парламентарии предложили таким образом продемонстрировать свое отношение к войне в Украине.

Обычно на официальной церемонии открытия очередной сессии парламента Болгарии присутствуют президент, вице-президент, премьер-министр и министры правительства. Также на открытие сессии приглашают представителей судебной власти и дипломатического корпуса.

Кстати, представителей Беларуси и России в октябре 2022 года также не приглашали на официальную церемонию начала работы Народного собрания 48-го созыва.

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