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Зеленский встретился с британским миллиардером Брэнсоном

  • 10.04.2023, 23:02
  • 1,218
Зеленский встретился с британским миллиардером Брэнсоном

Видео.

В понедельник, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с основателем Virgin Group, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, который находится с визитом в Киеве.

Об этом сообщает Telegram главы государства.

«Встретился с основателем компании Virgin Group и некоммерческого фонда Virgin Unite, британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном, который стал новым послом UNITED24», - написал Зеленский.

Президент поблагодарил Брэнсона за мощные месседжи в поддержку Украины во время войны против российского агрессора.

«Очень важно, что к этой платформе приобщаются новые известные и влиятельные личности. Одна из главных задач — сохранять внимание мира к войне России против Украины, которая продолжается уже более года. Кроме того, есть очень конкретные вопросы, по которым мы можем работать вместе», - подчеркнул Зеленский.

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