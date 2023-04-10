В Беларусь еще одно учреждение стало проставлять апостиль
- 10.04.2023, 23:24
Апостиль обязателен для признания белорусских документов за рубежом.
Государственное предприятие «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» сообщило, что с 10 апреля оказывает услуги по проставлению апостиля на документах. Кроме того, центр также оказывает услуги консульской легализации документов.
Эти услуги оказывают также главные управления юстиции Минского городского и областных исполнительных комитетов и главное консульское управление Министерства иностранных дел.
Апостиль — международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации.
Так как апостиль обязателен для признания белорусских документов за рубежом, а количество учреждений, которые его проставляют, ограничено, людям часто приходится выстаивать большие очереди, не говоря о больших финансовых расходах.
Госпредприятие «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» учреждено МИД Беларуси.