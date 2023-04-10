РФ из-под Угледара перебрасывает технику в район Бахмута и Донецка 10.04.2023, 23:40

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя.

Россияне начали перебрасывать свою технику и боекомплект из-под Угледара в сторону Донецка и Бахмута. Часть техники отправляют в Новоазовск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

«Зафиксировано перебрасывание военной техники и движение военных колонн с БК по трассе Новоазовск/Тельманово-Гранитное-Волноваха», - говорится в сообщении.

Отмечается, что также оккупанты двигаются из направления Угледар/Волноваха в направление Донецк и Новоазовск.

«На Новоазовск продолжила движение техника, нуждающаяся в ремонте. Все остальное на развилке пошло на север области. Оттуда возможно два пункта назначения — Донецк, или в объезд Донецка на Иловайск и дальше в направление Бахмута», - добавил Андрющенко.

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