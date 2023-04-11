В IT-городке в Минске продается квартира с кухней в коридоре 11.04.2023, 1:12

Стоимость квартиры — 67 500 долларов.

Эту квартиру в объявлении называют «практически двухкомнатной». Организовано здесь все очень необычно: кухня в коридоре, холодильник в шкафу. Риелтор говорит, что квартира находится в IT-городке, пишет Realt.by.

Квартира находится по адресу Скорины, 41. Почему IT-городок? Все просто, в домах на этой улице живет много айтишников, которые работают в компаниях — резидентах Парка высоких технологий. Да и сам ПВТ находится поблизости. Совсем давно здесь собирались строить научные институты и лаборатории, а в середине 2000-х начали строить городок для программистов.

Это 19-этажная панелька 2013 года. Квартира находится на 15 этаже. В доме аккуратные подъезды, есть консьерж. Рядом с домом пруд.

Общая площадь квартиры 44,8 «квадрата», жилая — 18. Кухня, как указано в объявлении, почти 10 квадратных метров. Но находится она в коридоре. Сразу же около входной двери. Справа от входа — кухонный гарнитур с духовкой, слева — холодильник, спрятанный за дверью шкафа-купе.

Из коридора-кухни попадаем в жилую комнату. Здесь организовано рабочее место и стоит двухъярусная кровать. Есть застекленная лоджия.

Вторая жилая комната — гостиная со спальным местом. Кровать находится на высоком подиуме, забраться на который можно по лестнице на пару ступеней. Кроме двуспальной кровати, в комнате помещается тахта и рабочий стол на два места. Рядом с кроватью висит телевизор. А в подиуме есть место для хранения.

Санузел в квартире раздельный. Установлена ванна и стиральная машина. Дверь в ванную, кстати, находится в кухне.

Стоимость квартиры — 67 500 долларов (1507 долларов за «квадрат»).

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