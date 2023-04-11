Зеленский ввел Камышина в состав Ставки 11.04.2023, 2:34

Александр Камышин

Александр Камышин является министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего Камышина Александра Николаевича – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины», – говорится в документе.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Минстратегпром было создано в июле 2020 года. Камышин стал третьим руководителем министерства после Олега Уруского и Павла Рябикина, который может стать послом Украины в Китае.

Камышин возглавлял Укрзалізницю с августа 2021 года, когда его назначили исполняющим обязанности председателя правления вместо тогдашнего руководителя Ивана Юрика. В конце февраля 2023 года он подал в отставку.

21 марта Верховная Рада назначила Камышина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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