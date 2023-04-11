Зеленский ввел Камышина в состав Ставки
- 11.04.2023, 2:34
Александр Камышин является министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Ввести в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего Камышина Александра Николаевича – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины», – говорится в документе.
Указ вступает в силу дня опубликования.
Минстратегпром было создано в июле 2020 года. Камышин стал третьим руководителем министерства после Олега Уруского и Павла Рябикина, который может стать послом Украины в Китае.
Камышин возглавлял Укрзалізницю с августа 2021 года, когда его назначили исполняющим обязанности председателя правления вместо тогдашнего руководителя Ивана Юрика. В конце февраля 2023 года он подал в отставку.
21 марта Верховная Рада назначила Камышина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.