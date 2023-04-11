ВСУ уничтожили два российских беспилотника
- 11.04.2023, 4:31
В Сумской и Черниговской областях.
В понедельник, 10 апреля, в Черниговской и Сумской областях украинские военные ликвидировали два вражеских беспилотника.
Об этом сообщает оперативное командование «Север» в Telegram.
По данным военных, два беспилотника вероятно «Орлан-10» сбили подразделения из Сил обороны Северщины. Один на приграничье Черниговской области, другой - в Сумской области.
При этом украинским военным удалось подавить с помощью средств РЭБ работу еще одного беспилотника в Сумской области.