Взрыв в центре Москвы: рядом с Общественной палатой образовалась странная воронка 11.04.2023, 7:34

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Стали известны новые подробности инцидента.

Как сообщал сайт Charter97.org, 10 апреля в центре Москвы рядом с Общественной палатой РФ на Миусской площади раздался громкий звук взрыва.

Как сообщают российские СМИ, очевидцем стал местный житель: сразу после взрыва он увидел дым. Все произошло на Миусской площади, 5.

Позже на месте взрыва в трех метрах от жилого дома в палисаднике заметили странную воронку глубиной 30 см и диаметром 20 см.

Сейчас территория оцеплена, силовики никого не пропускают. По предварительным данным, причиной взрыва якобы стал силовой кабель. Осколков на месте не нашли, но место оцепили. Сейчас воронку изучают криминалисты. Кроме этого, к дому вызвали кинологов с собакой, которая натаскана на обнаружение следов взрывчатки.

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