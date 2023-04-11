В Беларуси запретили бургеры из говядины 2 11.04.2023, 7:44

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Российские полуфабрикаты оказались «фальшивкой».

В Беларусь запретили ввозить и продавать гамбургеры из говядины российского производителя. Мало того, что в них была курица и свинина, их к тому же посчитали опасными, сообщает Госстандарт.

Гамбургеры из говядины, они же «мясной полуфабрикат рубленый, формованный, не панированный, не фаршированный, весовой, замороженный категории Б» российского производителя из Калининграда «Продукты питания Комбинат» запрещены к ввозу и продаже на территории Беларуси.

«По результатам испытаний установлено, что изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается, и является опасной продукцией», — говорится в сообщении ведомства.

К тому же, судя по составу, для изготовления продукции применялось мясо говядины. Фактически в указанном продукте обнаружено наличие ДНК свиньи, ДНК КРС, ДНК курицы — а ингредиенты «свинина», «курица» не указаны изготовителем в маркировке состава продукта в качестве сырья.

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