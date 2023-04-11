Российские пропагандисты порвали шаблоны в эфире ТВ, раскрыв тайные цифры Кремля 2 11.04.2023, 7:48

12,174

Андрей Норкин

Один из «экспертов» в студии внезапно начал работать «не по сценарию».

В студии российского пропагандиста Андрея Норкина один из приглашенных гостей внезапно начал работать не по сценарию.

Обсуждая тему слива информации Пентагона о контрнаступлении ВСУ, эксперт шокировал коллег признанием цифр о потерях армии Путина.

Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365».

«Мы действительно отнеслись к этим материалам излишне снисходительно. Те данные о потерях, которые были продемонстрированы в документах, оказались, скорее всего, прифотошоплены. Я нашел первоначальную версию этих материалов. Там российские потери обозначались в несколько раз больше, чем украинские, что, наверное, больше похоже на правду», - сказал он.

«Чего? Чего? Чего?» – параллельно раздались троекратные вопросы.

Напомним, на днях в Сети появились тайные сведения, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины в войне против России. В Офисе президента посчитали, что за сливом фейковой информации стоит РФ. В ГУР Минобороны отметили, что в «документах» опубликовали лживые цифры.

Тем временем в США заявили о подлинности попавших в Сеть документов, но также отметили, что некоторые данные были откорректированы в пользу Москвы. СМИ уточняли, что после обнародования секретной информации ВСУ пришлось пересмотреть свои военные планы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».