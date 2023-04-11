У Лукашенко большая проблема: Минск не удержать 5 11.04.2023, 8:08

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Поход освободительной армии Беларуси закончится арестом диктатора.

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Беларусь, чтобы встретиться с самозванцем Лукашенко. Речь шла об «обеспечении безопасности».

Белорусскому диктатору необходимо, чтобы в случае агрессии против Беларуси Россия защищала ее «как собственную территорию». Впрочем, у него не стоял вопрос о предоставлении российскому диктатору своей территории, он уже решен с прошлого года. Такое мнение «24 Каналу» озвучил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан

В прошлом году россияне вместе с белорусами заходили в Украину из Беларуси. А то, что сейчас они оттуда не заходят, это не результат того, что Лукашенко не позволяет. Как пояснил Свитан, невведение военного положения перед 24 февраля 2022 года не дало возможности армии прикрыть Киев с севера, потому что армия не может сама принимать такого рода решения, только после введения военного положения, хотя бы в приграничных областях.

«Сейчас граница взята под контроль армии. Только из-за этого никакого движения россиян со стороны Беларуси даже не планируют», – говорит полковник запаса ВСУ.

А кроме того, нечем планировать. Им не хватает плотности на южном фронте. Об открытии нового фронта в районе Беларуси не говорится.

«Более того, россияне боятся открытия второго фронта в районе Беларуси. Если мы начнем наступательную операцию, допустим, возмездие в сторону Минска, то россиянам ее нечем удержать, нечем прикрыть», – акцентирует Свитан.

Белорусские войска ее не прикроют, у них не хватает сил и средств. А россияне не смогут снять с южного фронта, потому что и там у них большие проблемы.

«Если белорусы в изгнании решат вернуться в Минск с помощью белорусских военных, служащих народу Беларуси – ни минская армия, ни те части русской армии, которые есть в стране, этому движению не смогут помешать», – подчеркивает Роман Свитан.

Поэтому Лукашенко недавно летал в Китай, но там ему ничем не помогут. «Максимум слоника подарят или еще что-то из китайских поделок. Не больше», – шутит летчик-инструктор.

У Лукашенко большая проблема

По мнению Свитана, россияне будут продолжать пытаться пугать применением ядерного оружия. Но вопрос – куда и как? Разместить ядерное оружие на территории Беларуси россияне, вероятнее всего, не решатся. Они опасаются определенных действий наших союзников и прямого уничтожения носителей и точек ее хранения.

Поэтому любое подобное размещение выводит белорусский режим за пределы международного правового поля.

«Лукашенко истерит, но это ему не поможет. Если будет принято решение о выходе на Минск, аресте Лукашенко и возвращении избранных органов управления Республикой Беларусь, он ничего не сможет этому противопоставить», – утверждает военный эксперт.

Все белорусские силовики – это либо русские, либо пророссийские белорусы, либо белорусские русские. Свитан не считает, что линейные части белорусской армии будут поддерживать оппозицию. Они могут просто отойти в сторону из-за опасений быть уничтоженными, а не от позыва к защите белорусского народа.

Оккупационному режиму Лукашенко придется призвать белорусов. А вот новомобилизованные могут получить оружие и стать на сторону освободительной армии Беларуси.

«Получается, у Лукашенко большая проблема: со стороны Балтии могут начать двигаться белорусы в изгнании, а со стороны Украины или Польши – белорусские освободительные войска, которых уже около полка. Конечно, им помогут и литовцы, и поляки, и украинцы, если попросят. Лукашенко ничем не сможет решить эту проблему», – убежден Свитан.

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