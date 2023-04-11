Над Бахмутом навис танковый кулак ВСУ 1 11.04.2023, 8:22

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Россияне готовятся к прорыву фронта.

Российские оккупанты продолжают лихорадочно перебирать варианты направления контрудара ВСУ, опасаясь прорыва фронта сразу в нескольких направлениях.

Российский «военкор» Анна Долгарева в своем Telegram-канале пишет, что подразделения украинской армии сконцентрировали крупную танковую группировку под Спорным к северо-востоку от Бахмута, сообщает dialog.ua.

По данным российских оккупантов, в населенном пункте находится несколько десятков украинских танков, которые могут быть брошены на прорыв российских позиций.

Долгарева считает, что именно здесь может быть одно из направлений украинского контрнаступления, которого россияне так сильно опасаются.

«Под Спорным дела таковы, что на одной передовых позиций, например, за последнюю неделю скопилось больше 30 украинских танков. Похоже, это будет один из основных ударов украинского контрнаступления», - пишет она, отмечая серьезную для оккупационных сил РФ ситуацию.

Спорное находится на границе Луганской и Донецкой областей в 15 км от Лисичанска.

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