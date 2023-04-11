«Съел несколько ложек, а затем пошел в магазин и почувствовал, что теряет связь с реальностью» 2 11.04.2023, 8:26

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В Беларуси все чаще происходят странные отравления «добавками», купленными в интернете.

В Государственном комитете судэкспертиз сообщили, что в Могилеве участились случаи отравления сушеными мухоморами, которые горожане употребляют в пищу в качестве пищевых добавок.

В марте в Могилевскую городскую больницу с признаками наркотического отравления поступил 31-летний мужчина. Могилевчанин на улице вел себя неадекватно, из-за чего прохожие вызвали скорую помощь и милицию. Мужчина попал в больницу с диагнозом «Острое отравление неустановленным веществом».

Милиция в тот же день провела обыск на его квартире, где нашли и изъяли две стеклянные банки с измельченным веществом растительного происхождения.

Вещество отправили на экспертизу и определили, что вопреки ожиданиям эти 200 граммов светло-коричневого и оранжевого цвета растительного происхождения не имеют в своем составе никаких сильнодействующих веществ, подлежащих в Беларуси контролю.

После могилевчанин признался, что уже не первый раз он ел дома сушеные мухоморы, которые купил как пищевую добавку на сайте в интернете.

«В тот день мужчина съел несколько ложек, затем пошел в магазин и вскоре почувствовал, что теряет связь с реальностью, стал вести себя неадекватно», — рассказали в могилевском отделе ГКСЭ.

В ведомстве напомнили о недопустимости употребления мухоморов в пищу. В ядовитых грибах и красном мухоморе, в частности, содержатся вещества, влияющие на психику, — мусцимол и иботеновая кислота. Их употребление ведет к нарушению, гибели клеток головного мозга и может вызвать летальный исход.

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