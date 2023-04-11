В России началось мощное извержение вулкана: облако распространилось на 500 км 2 11.04.2023, 8:32

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Окрестные населенные пункты накрыло пеплом.

Мощное извержение вулкана Шивелуч произошло на северо-востоке России, на Камчатке в ночь на вторник, 11 апреля. В результате в атмосферу попало опасно большое количество пепла — высота столба пепла достигала 10 км, а само облако разошлось на 500 км. В окрестных деревнях зафиксирован сильный пеплопад.

По данным МЧС России, пепловое облако и может достичь Петропавловска-Камчатского. Жителям Усть-Камчатского района из-за извержения спасатели рекомендовали оставаться внутри домов, в районе закрыли школы и перекрыли автомобильное движение.

В поселке Ключи, расположенном в 50 км от Шивелуча, зафиксирован сильнейший за 60 лет пеплопад — к утру 11 апреля там выпало около 8,5 см пепла. Местные жители делятся уникальными фотографиями и видео в соцсетях.

Как сообщили в российском МЧС, пепел от вулкана Шивелуч представляет повышенную угрозу для международных полетов. Был объявлен наивысший код авиаопасности.

«Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана, в том числе, над поселками Ключи и Козыревск, заволокло пепловой тучей. Гремит гром из-за электростатического напряжения в пепловом облаке. В Ключах и селе Майском начался пеплопад», — сообщил в социальных сетях глава района Олег Бондаренко.

В связи с плохой видимостью и сильными осадками пепла перекрыто более 250 км дорог, все рейсовые автобусы в районе извержения отменены.

Специалисты предупреждают, что после извержения грязевые потоки могут пройти расстояние до 20 км, поэтому они потенциально угрожают автомобильной трассе Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск. Туристам рекомендовали воздержаться от посещения окрестностей вулкана в радиусе 30 км.

В свою очередь директор Камчатского филиала Геофизической службы Российской Академии наук Данила Чебров в интервью ИА KamchatkaMedia рассказал, что Шивелуч готовился к извержению почти год.

«Шивелуч наконец-то начал извергаться как положено», — заявил Чебров . Он рассказал, что сильная фаза извержения вулкана началась около часа ночи, а к 6 утра достигла максимальной интенсивности, после чего и произошел пепловый выброс.

Шивелуч — один из крупнейших и наиболее активных вулканов Камчатки, за последние 10 тысяч лет пережил около 60 значительных извержений, последнее из которых произошло в 2007 году.

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