Кулеба: Может быть выписан ордер на арест Лукашенко 1 11.04.2023, 8:37

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Диктатор — соучастник геноцида.

Любое перемещение украинских детей на территорию другой страны с оккупированных территорий Украины – это военное преступление. За это может быть выписан ордер на арест Лукашенко и других причастных. Об этом в эфире «Белсата» заявил экс-уполномоченный президента Украины по правам детей, директор Фонда «Способемо Украину» Микола Кулеба.

По словам Кулебы, любые перемещения детей с оккупированных территорий Украины на территорию другой страны являются «депортацией и военным преступлением». Что касается данных о перемещении украинских детей в Беларусь, то Микола Кулеба отметил, что на сегодня у украинской стороны нет соответствующим образом задокументированных фактов, и нужно проводить расследование. Кулеба призвал белорусов помочь в этом деле и передать Украине факты, которые у них есть.

Экс-уполномоченный президента Украины по правам детей напомнил, что в истории с президентом России Владимиром Путиным и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой расследование было проведено соответствующим образом и Международный суд признал собранные факты верными, после чего на Путина и Львову-Белову были выданы международные ордера на арест. По словам Кулебы, такое же расследование должно быть проведено и по заявленным фактам вывоза детей в Беларусь. Если факты будут собраны, то весьма вероятно, что ордера на арест могут быть выданы и на Александра Лукашенко, и на других причастных к этому лиц.

Собеседник «Белсата» подчеркнул, что в деле установления фактов и выяснения, сколько же именно детей вывозились в Беларусь из оккупированных территорий Украины, есть много сложностей. В случае детей, которых вывозили в Россию, сработал другой подход. Когда деоккупировали территории, то выяснили, скольких детей нет дома, и что их вывезли в Россию и не вернули. В случае Беларуси, дети, скорее всего, съездили и вернулись. Однако, как считает Кулеба, и этот вывоз был военным преступлением в отношении этих детей и их семей. Поэтому все факты должны быть обязательно установлены.

Отвечая на вопрос ведущего «Белсата», не помешает ли расследованию желание официального Киева не обострять отношения с Беларусью и Лукашенко, Микола Кулеба отметил, что сделанное минским режимом мало чем отличается от сделанного Кремлем в этой войне: было и вторжение войск в Украину через предоставленную территорию, были и обстрелы ракетными комплексами из Беларуси, и теперь повторяется история с участием в депортации украинских детей. Отличие только в том, что российская сторона всячески бравировала фактами вывоза детей из Украины, а белорусская сторона – не бравировала.

Кулеба отметил, что будет расследование и обязательно будет ответственность, если вина будет доказана. Однако нужно собрать доказательную базу, в чем собеседник очень надеется на белорусов, которым, по его словам, еще не «промыли мозги», и которые поддерживают Украину.

Микола Кулеба также рассказал, что и вывоз детей в Россию с оккупированных территорий Украины также начинался как выезд на оздоровление, потом детей задержали еще на две недели, потом еще и тд. Собеседник рассказал, что после возвращения домой в Украину дети рассказывают о моральном, психическом и физическом давлении, которое на них оказывалось: запрещали разговаривать на украинском языке, запрещали иметь при себе украинскую символику и преследовали за любые проявления украинской идентичности, говорили о нацистах в Украине и что это НАТО напало на Россию, поэтому идет война.

По официальным данным, после февраля 2022 года из Украины в Россию вывезли около 19,5 тысяч детей, из них 4 тысячи сирот. Их возвращение – очень трудная задача, особенно сирот. Так, фонд «Спосаемо Украіну», которым руководит Кулеба, находит родителей и других родственников, имеющих документы на своих детей, и договаривается об их поездках группой в Россию, чтобы требовать возвращения детей. Во время таких поездок родственников детей по несколько часов допрашивает ФСБ, люди сталкиваются с давлением. Это очень усложняет задачу.

Также Кулеба заявил, что нужно вести разговор не только о 19,5 тысячах детей, вывезенных из Украины за прошлый год, но и о 1,5 млн украинских детях, которые попали под оккупацию в Крыму, Донецкой и Луганской областях Украины, начиная с 2014 года. Директор фонда «Спосаемо Украіну» считает, что вернуть этих детей хоть и еще сложнее, но нужно. Он обратил внимание, что есть множество детей-сирот, у кого не было родителей, есть множество детей, у кого родители погибли во время боевых действий или находятся в лагерях для интернированных лиц. «Всех этих детей надо возвращать!», – отметил Кулеба. Множество детей на оккупированных территориях уже отдали на усыновление в России, сменив им фамилии и даже гражданство. Самое страшное, что за 9 лет некоторые дети уже выросли и под воздействием русской пропаганды взяли в руки оружие и воюют против Украины.

«Депортация детей – это настоящий геноцид, и все причастные к нему должны быть наказаны», – подытожил собеседник.

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