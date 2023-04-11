«Птенцов гнезда Лаврова» унизили и оскорбили 11.04.2023, 8:44

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«Токсичные» российские дипломаты стали изгоями на международных площадках.

Дипломаты США, Великобритании, Албании и Мальты демонстративно покинули неформальное заседание Совбеза ООН во время выступления детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Так они выразили протест против дезинформации, которую распространяет Москва, и нежелание оказаться за одним столом с чиновницей, находящейся в международном розыске за массовую кражу украинских детей.

В новом ролике «МО» — самые яркие демарши последнего времени и примеры того, как дипломаты говорят «фи» бывшим партнерам из России:

Отказываются слушать. Делегаты нескольких стран вышли из аудитории перед речью Сергея Лаврова во время заседания Совета по правам человека ООН в Женеве. Лаврову пришлось выступать перед пустым залом. Глава МИД РФ, недовольный оказанным приемом, досрочно улетел и с саммита G20 на Бали.

Осмеивают. В Индии фраза российского министра о «войне, развязанной против нас» вызвала бурную реакцию слушателей.

Отодвигаются. На саммите ОДКБ Лавров отказался следовать указаниям фотографа и приближаться к иностранным дипломатам. СМИ заметили, что на групповой фотографии лидеров ОДКБ Путин тоже находится на необычно большом расстоянии от коллег.

Оскорбляют. Лавров обозвал Зеленского «сукиным сыном». Но без ответа Москва не остается. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица назвал логику Москвы «дебильной», а первого зампостпреда РФ Дмитрия Полянского — «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН».

Впрочем, у дипломатов РФ в этом году будет еще меньше поводов пообщаться с зарубежными коллегами.

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