«Сделал рабочую визу, чтобы путешествовать, но все пошло не так» 11.04.2023, 8:50

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Как белорусы сейчас получают шенген.

До начала летнего туристического сезона осталось меньше двух месяцев, поэтому многие белорусы уже начали планировать свои отпуска за границей. Myfin поговорил с читателями о том, насколько сложно им было получить шенгенские визы, и узнал у туроператоров, как и где их можно оформить с минимальными финансовыми затратами.

Договорилась со знакомым, чтобы выслал гостевое приглашение

Алина открывала шенгенскую визу в Польшу по частному приглашению. Говорит, оформлял его знакомый парень-белорус из Белостока, имеющий польский вид на жительство. Затраты с его стороны составили 27 злотых (около 16 рублей).

— К иностранцам, которые подают документы на гостевое приглашение в Польше, предъявляются дополнительные требования — нужно иметь вид на жительство или ПМЖ, подтвердить наличие жилплощади и определенный уровень дохода. Ведь приглашающая сторона фактически несет ответственность за своего гостя. Оформляется такое приглашение в воеводстве, занимает процесс около месяца.

Приглашение Алине в Беларусь привезла родственница ее знакомого, после чего девушка без проблем самостоятельно записалась на подачу документов в визовый центр. По ее приглашению можно было выбрать только визу типа С, которая оформляется на год и позволяет находиться в Польше не более 90 дней в течение полугода.

— Мне больше и не надо для путешествия по Европе, которое запланировано на май.

Саму визу Алина оформляла в Гомеле — одном из трех городов, где сейчас принимаются документы на гостевую визу типа С. По ее словам, свободные даты для записи на подачу документов были в Минске и Могилеве, но добираться до Гомеля девушке было удобнее всего.

— Расходы на оформление оказались относительно небольшими — 35 евро за визу плюс 11 евро за услуги визового центра. Дополнительно платила за заполнение анкеты, страховку, фотографии, проезд до Гомеля из райцентра и обратно, курьерскую доставку паспорта после получения визы, — перечисляет Алина. — В общей сложности потратила около 220 рублей.

Девушка добавляет, что если бы она действовала через посредников, то, помимо этой суммы, отдала бы еще 200−300 рублей за приглашение и 400−500 рублей за помощь в записи на подачу документов в визовый центр.

Купили тур ради мультивизы

Александр этим летом во что бы то ни стало решил побывать с супругой и дочкой в Италии, куда семья собирается уже не первый год. Рассмотрев все варианты получения шенгенской визы, остановился на покупке недельного зарубежного тура для всей семьи, за который суммарно вместе с визовой поддержкой отдал около 1100 евро.

— Поначалу была мысль просто купить тур, открыть под него визы и никуда не поехать, потому что со временем в январе у нас с женой было не очень. А потом подумали: ну чего добру пропадать? Побывали в нескольких странах, а визы нам открыли через венгерское посольство сразу на год.

По словам Александра, он с семьей до этого неоднократно бывал за границей, в том числе и в странах Шенгенской зоны. Вероятно, благодаря этому удалось получить годовую визу, которая позволит ему с близкими летом отправиться в запланированное путешествие.

— С нами в автобусе были туристы, которые получили визы именно под эту поездку и повторно воспользоваться ими не смогут. Знаю, что некоторым выдавали шенген на полгода, реже — на год или два. Так что нам, можно сказать, повезло.

Ради визы поехали с подругой в Москву

Елена и Ольга хотят летом побывать во Франции, но все попытки оформить визу через посольство этой страны в Беларуси ни к чему не привели. Девушки говорят, что в декабре еще можно было записаться на прием, чтобы подать документы на шенгенские визы в мае.

— В январе уже записи ни на какие даты не было, поэтому в туристической компании нам предложили съездить за шенгенской визой в Москву, в испанский визовый центр.

Взвесив все «за» и «против», девушки согласились и оплатили туроператору не только услуги записи в визовый центр и помощь в подготовке документов, но и трансфер до Москвы. Каждой из них это обошлось в 650 рублей. Также турагентство самостоятельно бронировало авиабилеты из Варшавы в Мадрид и номер в отеле — после подачи документов бронь была отменена.

— Да, сумма приличная, но зато нам все сделали, что называется, «под ключ», паспорта через две недели прислали с курьером, — говорит Елена.

Ей испанское посольство открыло шенгенскую туристическую визу сроком на год, а вот Ольге повезло меньше — у нее одноразовый шенген сроком на 30 дней.

— Так как мы указывали конкретную дату поездки — две недели в июне — наши визы действительны с конца мая. Поэтому все в порядке, по срокам должны уложиться, — добавляет Ольга.

Сделал рабочую визу, чтобы путешествовать, но все оказалось не так просто

Еще в декабре прошлого года Евгений оформил себе через польский визовый центр годовую рабочую визу. Услуги посредника обошлись ему в 700 рублей, еще около 180 рублей молодой человек отдал за подготовку и подачу документов. Он рассчитывал, что сможет без проблем путешествовать весь год, но сумел выехать за границу только дважды.

— В первый раз ни у белорусской, ни у польской стороны никаких вопросов не возникло. Я ехал в Польшу автобусом сразу после католического Рождества, чтобы отметить в Варшаве Новый год и потом еще на пару дней съездить в Германию. На руках у меня было приглашение на работу от польской компании, этого оказалось достаточно.

Евгений пробыл за границей две недели, вернулся в Беларусь, а в феврале решил съездить в Польшу, Германию и Австрию. Но на польской таможне, по его словам, у него попросили предъявить не только приглашение на работу, но и договор о трудоустройстве.

— Кое-как объяснил, что договора пока еще нет и что я вынужден был вернуться в Беларусь за необходимыми документами. Меня в Польшу пустили, но предупредили, что если я и дальше буду туда-сюда кататься, то должен иметь на руках трудовой договор, — говорит Евгений.

Такого документа у него нет, поэтому молодой человек пока вынужден отказаться от запланированного на весну путешествия в Португалию. По его словам, нужно было с самого начала искать возможность оформления обычной туристической визы, а не соглашаться на первый попавшийся вариант, предложенный посредником.

— Деньги, которые отдал за оформление рабочей визы, для меня не такие уж большие. Но я жалею, что потратил время и сейчас вынужден снова открывать шенген.

Какие варианты открытия шенгена предлагают турагентства?

Многие туристические компании в Беларуси сегодня оказывают комплексные услуги по подаче документов на открытие шенгенской визы. Но, как признаются сами туроператоры, чтобы гарантированно получить шенген к лету, записываться на подачу документов следовало еще зимой.

— Например, в посольство Германии запись ведется уже на август и свободных дат очень мало, — рассказала представитель компании Visa Visa. — Записи во французское посольство нет вообще, так что этот вариант мы даже не предлагаем.

— У нас есть клиенты, которые пытались самостоятельно записаться на шенген через посольство Франции, их добавили в лист ожидания еще в январе, и с тех пор тишина, — рассказала сотрудница еще одной из туристических компаний. — Сейчас мы подбираем для них альтернативные варианты, но их, если честно, не так много.

— Примерно за месяц можно сделать визу в Грецию, но по этой стране очень много отказов, сообщила представитель Visa Visa. — Можно попробовать подать документы в визовый центр Хорватии, но тоже нет гарантий, что шенген откроют — в нашей практике уже были отказы.

Сделать шенгенскую визу можно относительно быстро, если воспользоваться услугами турфирмы и записаться на подачу документов в визовый центр Испании, который находится в Москве. Процент отказов при такой подаче минимальный, есть возможность получить туристическую мультивизу на 1−2 года в течение двух недель. Правда, затраты на ее оформление возрастают — услуги туроператоров вместе с трансфером до Москвы и помощью в записи на подачу документов составляют в среднем 500−700 рублей. Плюс у испанской стороны есть дополнительные условия — предоставление выписки из банка, где на счету должно быть не менее 1000 евро, наличие брони отеля и авиабилетов в оба конца. Поэтому, отмечают в туристических компаниях, такой вариант получения шенгенской визы хоть и является наиболее вероятным, но по финансовым причинам подходит далеко не всем.

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