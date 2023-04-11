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«Сделал рабочую визу, чтобы путешествовать, но все пошло не так»

  • 11.04.2023, 8:50
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«Сделал рабочую визу, чтобы путешествовать, но все пошло не так»

Как белорусы сейчас получают шенген.

До начала летнего туристического сезона осталось меньше двух месяцев, поэтому многие белорусы уже начали планировать свои отпуска за границей. Myfin поговорил с читателями о том, насколько сложно им было получить шенгенские визы, и узнал у туроператоров, как и где их можно оформить с минимальными финансовыми затратами.

Договорилась со знакомым, чтобы выслал гостевое приглашение

Алина открывала шенгенскую визу в Польшу по частному приглашению. Говорит, оформлял его знакомый парень-белорус из Белостока, имеющий польский вид на жительство. Затраты с его стороны составили 27 злотых (около 16 рублей).

— К иностранцам, которые подают документы на гостевое приглашение в Польше, предъявляются дополнительные требования — нужно иметь вид на жительство или ПМЖ, подтвердить наличие жилплощади и определенный уровень дохода. Ведь приглашающая сторона фактически несет ответственность за своего гостя. Оформляется такое приглашение в воеводстве, занимает процесс около месяца.

Приглашение Алине в Беларусь привезла родственница ее знакомого, после чего девушка без проблем самостоятельно записалась на подачу документов в визовый центр. По ее приглашению можно было выбрать только визу типа С, которая оформляется на год и позволяет находиться в Польше не более 90 дней в течение полугода.

— Мне больше и не надо для путешествия по Европе, которое запланировано на май.

Саму визу Алина оформляла в Гомеле — одном из трех городов, где сейчас принимаются документы на гостевую визу типа С. По ее словам, свободные даты для записи на подачу документов были в Минске и Могилеве, но добираться до Гомеля девушке было удобнее всего.

— Расходы на оформление оказались относительно небольшими — 35 евро за визу плюс 11 евро за услуги визового центра. Дополнительно платила за заполнение анкеты, страховку, фотографии, проезд до Гомеля из райцентра и обратно, курьерскую доставку паспорта после получения визы, — перечисляет Алина. — В общей сложности потратила около 220 рублей.

Девушка добавляет, что если бы она действовала через посредников, то, помимо этой суммы, отдала бы еще 200−300 рублей за приглашение и 400−500 рублей за помощь в записи на подачу документов в визовый центр.

Купили тур ради мультивизы

Александр этим летом во что бы то ни стало решил побывать с супругой и дочкой в Италии, куда семья собирается уже не первый год. Рассмотрев все варианты получения шенгенской визы, остановился на покупке недельного зарубежного тура для всей семьи, за который суммарно вместе с визовой поддержкой отдал около 1100 евро.

— Поначалу была мысль просто купить тур, открыть под него визы и никуда не поехать, потому что со временем в январе у нас с женой было не очень. А потом подумали: ну чего добру пропадать? Побывали в нескольких странах, а визы нам открыли через венгерское посольство сразу на год.

По словам Александра, он с семьей до этого неоднократно бывал за границей, в том числе и в странах Шенгенской зоны. Вероятно, благодаря этому удалось получить годовую визу, которая позволит ему с близкими летом отправиться в запланированное путешествие.

— С нами в автобусе были туристы, которые получили визы именно под эту поездку и повторно воспользоваться ими не смогут. Знаю, что некоторым выдавали шенген на полгода, реже — на год или два. Так что нам, можно сказать, повезло.

Ради визы поехали с подругой в Москву

Елена и Ольга хотят летом побывать во Франции, но все попытки оформить визу через посольство этой страны в Беларуси ни к чему не привели. Девушки говорят, что в декабре еще можно было записаться на прием, чтобы подать документы на шенгенские визы в мае.

— В январе уже записи ни на какие даты не было, поэтому в туристической компании нам предложили съездить за шенгенской визой в Москву, в испанский визовый центр.

Взвесив все «за» и «против», девушки согласились и оплатили туроператору не только услуги записи в визовый центр и помощь в подготовке документов, но и трансфер до Москвы. Каждой из них это обошлось в 650 рублей. Также турагентство самостоятельно бронировало авиабилеты из Варшавы в Мадрид и номер в отеле — после подачи документов бронь была отменена.

— Да, сумма приличная, но зато нам все сделали, что называется, «под ключ», паспорта через две недели прислали с курьером, — говорит Елена.

Ей испанское посольство открыло шенгенскую туристическую визу сроком на год, а вот Ольге повезло меньше — у нее одноразовый шенген сроком на 30 дней.

— Так как мы указывали конкретную дату поездки — две недели в июне — наши визы действительны с конца мая. Поэтому все в порядке, по срокам должны уложиться, — добавляет Ольга.

Сделал рабочую визу, чтобы путешествовать, но все оказалось не так просто

Еще в декабре прошлого года Евгений оформил себе через польский визовый центр годовую рабочую визу. Услуги посредника обошлись ему в 700 рублей, еще около 180 рублей молодой человек отдал за подготовку и подачу документов. Он рассчитывал, что сможет без проблем путешествовать весь год, но сумел выехать за границу только дважды.

— В первый раз ни у белорусской, ни у польской стороны никаких вопросов не возникло. Я ехал в Польшу автобусом сразу после католического Рождества, чтобы отметить в Варшаве Новый год и потом еще на пару дней съездить в Германию. На руках у меня было приглашение на работу от польской компании, этого оказалось достаточно.

Евгений пробыл за границей две недели, вернулся в Беларусь, а в феврале решил съездить в Польшу, Германию и Австрию. Но на польской таможне, по его словам, у него попросили предъявить не только приглашение на работу, но и договор о трудоустройстве.

— Кое-как объяснил, что договора пока еще нет и что я вынужден был вернуться в Беларусь за необходимыми документами. Меня в Польшу пустили, но предупредили, что если я и дальше буду туда-сюда кататься, то должен иметь на руках трудовой договор, — говорит Евгений.

Такого документа у него нет, поэтому молодой человек пока вынужден отказаться от запланированного на весну путешествия в Португалию. По его словам, нужно было с самого начала искать возможность оформления обычной туристической визы, а не соглашаться на первый попавшийся вариант, предложенный посредником.

— Деньги, которые отдал за оформление рабочей визы, для меня не такие уж большие. Но я жалею, что потратил время и сейчас вынужден снова открывать шенген.

Какие варианты открытия шенгена предлагают турагентства?

Многие туристические компании в Беларуси сегодня оказывают комплексные услуги по подаче документов на открытие шенгенской визы. Но, как признаются сами туроператоры, чтобы гарантированно получить шенген к лету, записываться на подачу документов следовало еще зимой.

— Например, в посольство Германии запись ведется уже на август и свободных дат очень мало, — рассказала представитель компании Visa Visa. — Записи во французское посольство нет вообще, так что этот вариант мы даже не предлагаем.

— У нас есть клиенты, которые пытались самостоятельно записаться на шенген через посольство Франции, их добавили в лист ожидания еще в январе, и с тех пор тишина, — рассказала сотрудница еще одной из туристических компаний. — Сейчас мы подбираем для них альтернативные варианты, но их, если честно, не так много.

— Примерно за месяц можно сделать визу в Грецию, но по этой стране очень много отказов, сообщила представитель Visa Visa. — Можно попробовать подать документы в визовый центр Хорватии, но тоже нет гарантий, что шенген откроют — в нашей практике уже были отказы.

Сделать шенгенскую визу можно относительно быстро, если воспользоваться услугами турфирмы и записаться на подачу документов в визовый центр Испании, который находится в Москве. Процент отказов при такой подаче минимальный, есть возможность получить туристическую мультивизу на 1−2 года в течение двух недель. Правда, затраты на ее оформление возрастают — услуги туроператоров вместе с трансфером до Москвы и помощью в записи на подачу документов составляют в среднем 500−700 рублей. Плюс у испанской стороны есть дополнительные условия — предоставление выписки из банка, где на счету должно быть не менее 1000 евро, наличие брони отеля и авиабилетов в оба конца. Поэтому, отмечают в туристических компаниях, такой вариант получения шенгенской визы хоть и является наиболее вероятным, но по финансовым причинам подходит далеко не всем.

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