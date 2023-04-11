Как смартфон влияет на нашу продуктивность 1 11.04.2023, 9:10

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Шесть привычек, которые нужно забыть.

Сегодня большинство из нас прикованы к своим смартфонам. И хотя они могут помочь нам быть более продуктивными и улучшить качество нашей жизни, все чаще происходит наоборот, пишет nv.ua.

Среди худших привычек, о которых многие говорят, есть использование смартфона в любое время. Проблема в том, что таким образом мы отвлекаемся от своих дел.

Хотя смартфоны имеют многочисленные приложения для повышения производительности, они также пробуждают привычки, разрушающие нашу производительность. Итак, как разумно планировать работу, с минимальным временем для прокрастинации?

Как использование смартфона может мешать вашей работе?

Согласно исследованиям в RescueTime, большинство пользователей прикасаются к своему телефону 58 раз в день, причем 20% проводят более четырех с половиной часов в своих устройствах, это все влияет на продуктивность.

Узнайте свои привычки, которые вы можете изменить, чтобы стать более продуктивными.

Создайте график для телефона

Независимо от того, сколько времени вы проводите в мессенджерах или социальных сетях, установите время — желательно два-три раза в день, когда вы возьмете телефон в руки.

Таким образом вы можете работать, не беспокоясь об уведомлениях, которые вы не проверили, и сосредоточьтесь на текущем задании, развивая дисциплину и, как следствие, производительность.

Прекратите мониторить соцсети

При просмотре социальных сетей или электронной почты мозг выделяет много дофамина — нейрохимического вещества, заставляющего вас ощущать вознаграждение. Мозг требует дофамина, поэтому он будет стимулировать повторение поведения, которое привело к выбросу дофамина в первую очередь.

Поэтому большинство людей имеют привычку проверять социальные сети каждые несколько минут. Это может привести к потере времени, что может быть использовано для выполнения более важных задач.

Использование смартфона перед сном

Использование смартфона ночью может влиять на вашу производительность, поскольку это может вызвать нарушение сна. Рекомендуется выключить смартфон перед сном или использовать специальный режим ночного освещения.

Используйте режим «не беспокоить»

Воспользуйтесь этой полезной функцией смартфона, когда сможете, особенно во время мыслительных задач. Не получать уведомлений, сохраняя производительность — отличная идея. Все зависит от ваших настроек.

Множество приложений

Определите программы, которые разрушают вашу производительность, и полностью прекратите их использование или сведите к минимуму их использование. Определите для себя полезное использование телефона: чтение книг, прослушивание подкастов, ведение дневника, общение с друзьями и семьей — все, что приносит богатство в вашу жизнь. Используя телефон, выполняйте эти задачи, и со временем вы попадете в функции смартфона, которые обогатят вашу жизнь.

Время от времени проверяйте свои привычки на смартфонах, чтобы определить, достигаете ли вы своих целей. Определите оставшиеся вредные привычки и воспользуйтесь некоторыми из приведенных выше советов, чтобы их искоренить. Любое из этих лучших программ для производительности может помочь вам оставаться на пути.

Вы не представляете свою жизнь без телефона

Если вы не можете вообразить, как это жить без телефона, вам нужно просто на длительное время прекратите сидеть перед экраном и создать другие здоровые привычки.

Поэтому определите другие способы здорового времяпрепровождения и наслаждайтесь ими. Общайтесь с другом, играйте на инструменте, ведите дневник, дремайте, медитируйте, чувствуйте природу – все, что вам подходит.

Используете телефон вместо других гаджетов

Большинство людей уже не помнят, что такое будильники и калькуляторы. Телефон заменил эти популярные в прошлом устройства и не только их.

Если вы чувствуете, что ваш телефон мешает вашей производительности, попробуйте использовать альтернативные гаджеты, например электронные книги, раздельные экраны для работы или проигрыватели для прослушивания музыки.

Как быть более продуктивным?

Стать более продуктивным можно, если сосредоточиться на увеличении эффективности своей работы. Прежде всего, важно понимать, что производительность – это не только о том, сколько времени вы тратите на выполнение задач. Производительность также связана с качеством работы и достижением результатов.

Для того чтобы стать более продуктивным, следует установить конкретные цели и задачи для каждого дня. Это поможет сосредоточиться на важных задачах, избежать лишних перерывов и тратить время на непроизводительные дела. Также следует использовать разные техники управления временем, например, работать в течение 25 минут, а затем делать перерыв на 5 минут.

Кроме того, важно избегать различных отвлечений, таких как социальные сети, лишние кофе-перерывы, проверка электронной почты и телефонных звонков. Такие отвлечения могут существенно снизить эффективность работы и отнять большое количество времени, которое можно было бы использовать на полезные дела. Важно быть целенаправленным и дисциплинированным в своей работе, чтобы добиваться больших результатов.

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