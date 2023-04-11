Валерий Карбалевич: Лукашенко ждет «сюрприз» с ядерной кнопкой 3 11.04.2023, 9:21

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Валерий Карбалевич

Cепаратное заявление Кремля поставило диктатора в неловкое положение.

За внешне красивыми пасторальными декорациями скрыты реальные проблемы и противоречия белорусско-российских отношений, которые в последние две недели вырвались наружу и стали предметом публичной дискуссии, пишет с статье на сайте «Свободные новости плюс» политолог Валерий Карбалевич.

Если судить по официальной риторике, то белорусско-российская интеграция «цветет и пахнет».

Однако за этими внешне красивыми пасторальными декорациями скрыты реальные проблемы и противоречия.

Переговоры между Лукашенко и Путиным состоялись 5 апреля и продолжались 6 часов, закончились глубокой ночью. Перед телекамерами они выполнили необходимый ритуал.

Однако, по нашему мнению, нынешний саммит выбивался из обычного ряда по степени напряженности, о чем свидетельствует сам факт длительности переговоров (6 часов). Но не только.

Особенность теперешней встречи состояла в том, что впервые за последние годы разногласия между Путиным и Лукашенко вышли в публичное пространство, фактически превратились в полемику на глазах политизированной общественности. Камнем преткновения стал вопрос о ядерном оружии.

По поводу размещения российского ядерного оружия в Беларуси у Путина и Лукашенко совершенно отчетливо выявились разные позиции. Российский президент в своем заявлении 25 марта отметил, что Россия «намерена не передать Беларуси ядерное оружие, а разместить свое оружие на ее территории». В ответ Лукашенко 31 марта в ходе выступления с посланием заявил, что «это наше ядерное оружие», «управлять всем тем оружием, которое находится на нашей территории, будем мы».

На это прискорбное недоразумение тут же обратили внимание журналисты и даже задали вопрос пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову, дескать, кто же прав. Тот дипломатично ответил, что смотрите на заявление президента России.

Поэтому вряд ли можно сомневаться, что именно этот принципиальный вопрос о ядерном оружии и был в центре внимания в ходе переговоров в Кремле. И здесь сразу несколько проблем.

Хоть Лукашенко за последний год много раз говорил о возможности появления ядерного оружия в Беларуси (Путин сказал, что Лукашенко сам просил об этом), но одно дело – пугать Запад, особенно соседей этим шагом, и совсем другое дело – практическая реализация такой угрозы.

Если судить по поведению Лукашенко, то можно предположить, что объявленное Путиным решение о предстоящем размещении ядерного оружия в Беларуси не было заранее согласовано с ним и стало для него в определенном смысле неожиданностью. Об этом свидетельствует тот факт, что он пять дней никак не комментировал заявление российского президента, вызвавшее большой ажиотаж в стране и мире.

Было бы логично, если бы такое принципиальное, стратегическое для обоих государств решение о размещении в Беларуси российского ядерного оружия было объявлено на специально созванной по этому поводу пресс-конференции с участием двух лидеров. А сепаратное заявление Путина на эту тему поставило Лукашенко в неловкое положение. И даже вызвало некоторое смятение в рядах правящей белорусской элиты, что было видно по вопросам, заданным лидеру по окончании его выступления с посланием.

А в странах Запада эта ситуация была воспринята как еще одно подтверждение несамостоятельности Лукашенко, его вассальной зависимости от России. Если по вопросу о размещении ядерного оружия Москва не интересуется мнением Минска, то и вопрос о его применении Кремль не станет обсуждать с белорусским руководством. Для Лукашенко это проблема не только его статуса, репутации, престижа, но и проблема власти.

В этой связи еще один интересный нюанс. 6 марта в перерыве между двумя встречами с Лукашенко Путин принял глав оккупационных администраций четырех захваченных украинских областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Возможно, это просто совпадение, но уж очень символичное, ставящее Лукашенко в один ряд с российскими марионетками.

Можно предположить, что Лукашенко высказал Путину свои накопившиеся претензии в связи со всеми этими обстоятельствами. И предложил детально обсудить, кто и как будет фактически контролировать хранение и возможное применение ядерного оружия. И какова процедура принятия решения. Лукашенко явно хотел бы иметь право «второй кнопки» или «второго ключа», то есть право «вето» в вопросе о применении ядерного оружия. Но Путин вряд ли захочет советоваться с младшим и сильно зависимым союзником в критический момент. В лучшем случае он готов сообщить Лукашенко о своем решении.

Наконец, есть и внешняя или пиаровская сторона проблемы. Двум товарищам по несчастью в неблагоприятной международной обстановке надо действовать согласованно, выдвигать одну и ту же версию. Теперь они не могут позволить себе публичные споры. Только кулуарные. Ради этого и встретились.

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