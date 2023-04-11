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Шесть мощных взрывов: ВСУ уничтожили российскую группировку в Токмаке

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  • 11.04.2023, 9:29
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Шесть мощных взрывов: ВСУ уничтожили российскую группировку в Токмаке

Ликвидированы десятки единиц техники и важнейший логистический узел.

В ночь на 11 апреля на оккупированной части Запорожья раздались 6 мощных взрывов.

О последствиях «неосторожности» окупантов рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, информирует «24 канал».

Федоров объяснил, что и Токмак, и Мелитополь – враг избрал как логистические центры. И поскольку, на территории этих двух городов расположена основная военная мощь врага на территории Запорожской области, здесь постоянно что-то происходит.

«В Токмаке этой ночью действительно были взрывы – в тех местах, где враг концертировал свое военное вооружение и склады с боеприпасами. Взрывы раздались в пригороде Токмака – оккупанты жгли там, где не нужно, так что теперь там этой вражеской группировки просто нет», – отметил Иван Федоров.

Мэр также добавил, что это не последняя такая группировка. Но отметил, что последствия этого хлопка – «минус» десятки захватчиков и десятки единиц военной техники.

Ранее Федоров рассказывал, что в Запорожской области через две недели уничтожено более 15 расположений оккупантов – из них 7 в Мелитополе.

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