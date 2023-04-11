Путин дал генштабу РФ последний шанс 2 11.04.2023, 9:41

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Валерий Герасимов

Перед Герасимовым замаячила отставка.

Президент России Владимир Путин на недавнем заседании совбеза в Кремле потребовал от главы генштаба РФ Валерия Герасимова показать результаты на фронте. Путин пригрозил увольнением Герасимову и представителям высшего армейского командования.

Об этом рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире канала Freeдом, передает ТСН.

Как отметил Маломуж, последнее заседание совета безопасности только отчасти было открытым, там говорили с руководством МВД «о том, чтобы усилить репрессии, контроль на оккупированных территориях».

«Но закрытая часть - это конечно провалы в обороне и перспективы возможного проигрыша. Тут рассматривались различные варианты - как они будут противодействовать, какие наши могут быть действия. Вопрос стоял - кто не справился, тот будет смещаться. Вопрос стоит не только о командующем восточного направления, но уже и о генштабе, о Герасимове. Это их последний шанс», - подчеркнул он.

По его словам, Путин «дал задание не только держать позиции, но и готовиться к наступательным операциям - завершив операции по Донецкой и Луганской областям, переходить на Запорожскую и Херсонскую».

Экс-разведчик добавил, что оккупантам сейчас не хватает сил, чтобы переломить ход войны или даже держать оборону по всей длине фронта.

Напомним, 5 апреля президент РФ Владимир Путин провел в Кремле заседание совета безопасности РФ. Глава Кремля объявил оккупированные территории Украины «историческими землями» России и приказал как можно быстрее интегрировать их «в единое правовое пространство РФ».

Экс-разведчик Николай Маломуж сообщил, что на заседании обсуждались также перспективы возможного проигрыша в войне.

«Уже интуитивно формируется такое общественное сознание, что проигрыш России близок, поэтому они ждут рокового дня», — объяснил Маломуж.

Как известно, армия России не смогла приказ Кремля и захватить весь Донбасс в установленный Владимиром Путиным срок - до конца марта.

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