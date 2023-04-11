Лукашенко умолял Шойгу о защите: офицер раскрыл панику диктатора 8 11.04.2023, 9:57

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Может случится сценарий, которого больше всего боится самозванец.

Министр обороны России Сергей Шойгу 10 апреля прибыл в Беларусь на встречу с самозванцем Лукашенко. Диктатор попросил у Шойгу защиты, потому что боится, что Запад проведет демократизацию Беларуси.

Такое мнение в эфире «24 канала» выразил военный эксперт, офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин. По его словам, Лукашенко намекает, что рано или поздно Россия поглотит или даже аннексирует Беларусь.

Левин отметил, что Лукашенко боится, что на каком-то этапе Запад сможет сделать Беларусь демократическим государством. Он подчеркнул, что у белорусского диктатора нет ядерного оружия.

Военный эксперт убежден, что Россия окончательно поглотит Беларусь или даже аннексирует ее, на что намекает сам Лукашенко. Пока Кремль не спешит этого делать, а выполняет другие задачи, потому что знает, что Лукашенко от него никуда не уйдет.

«Лукашенко заявляет, что после него «президентов» не будет. Он намекает, что в субъектах России нет «президентов». Потом он говорит, что нужно защитить его, просит ядерное оружие. Это сигнал, что Беларусь будет аннексирована Россией. Конечно, если не случатся сценарии, которые мы не можем спрогнозировать», – подчеркнул офицер.

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