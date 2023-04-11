Принцип «качелей» Эль Мюрид

11.04.2023, 9:57

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Эль Мюрид

Российская власть все время догоняет свою же собственную повестку.

Возникает стойкое впечатление, что российский режим постоянно запаздывает, принимая реактивные решения. В итоге решения, которые принимаются под один тип кризиса, оказываются ненужными, так как начинается уже совершенно другой, а потому нужно всё предыдущее спешно бросать, разворачиваться и реагировать на совершенно иную ситуацию.

Что я имею в виду? В свое время крайне неоднозначные по времени своего принятия решения о введении в действие новых нормативов по массовой эвакуации и массовых захоронениях в мирное время вызвали вполне обоснованные подозрения в возможном развитии сценария ковидного геноцида.

Плюсом шла весьма странная инициатива Шойгу о создании полярных городов-миллионников, что органично смотрелось на фоне возможных эвакуационных мероприятий - и правда, куда-то ведь нужно было этапировать выселенных отказников, хороня их по дороге строго по новому ГОСТу.

Кто-то же должен был доехать до места назначения живым - а вот и оно, это место - северные курорты Шойгу. Ну, и всё это увязывалось с тотальной цифровизацией и электронной переписью населения с целью уточнения - кто проколот согласно нормативам, а кто злостно уклоняется и подлежит этапированию с целью отделения от здоровой части общества.

Вместе с историей про страшный ковид все это выглядело хотя и крайне тревожно, но логично в рамках определенного, пусть и абсолютно людоедского сценария. Но тут вводная изменилась и началась «спецоперация».

Северные города сразу забылись, началась другая история - теперь про массовые мобилизационные мероприятия. Наконец-то власть развернулась в полную силу, и Дума всего лишь через год с небольшим после начала боевых действий уже рассматривает мобилизацию как цифровой сюжет, где всё потенциальное пушечное мясо будет пронумеровано и внесено в реестр, с упорством мясника пробивается идея о равном хождении цифровых и бумажных повесток, вводятся драконовские меры по отношению к уклонистам - в общем, машина террора набрала обороты.

Закавыка в том, что «спецоперация» захлебывается, и уже примерно понятно, чем ее будут прикрывать. Новая катастрофа будет называться «цифровой рубль» и полностью соответствовать принципу «качелей», когда внутренний террор, захлебнувшись, переходит во внешнюю агрессию, а та, в свою очередь, умывшись кровью и трупами, снова возвращается ко внутреннему насилию. (В скобках уточню - я не знаю, придет ли на смену «спецоперации» именно «цифровой рубль». Здесь возможно что угодно, но главное - оно должно будет носить именно внутренний характер, так как для продолжения кризиса на внешнем треке ресурса нет. Все разговоры про то, что «русские долго запрягают» - это разговоры для бедных. Соотношения экономик коалиции Раммштайн и России - причем России, задавленной санкциями - не дает никакого повода для столь оптимистических предположений, что это всё удастся тянуть чуть ли не годами).

Цикл подошел к концу, сейчас самое время начинать новый и переходить снова к чему-то сугубо внутрироссийскому. Если и правда сюжет «цифровые деньги» нас ожидает как смена повестки со «спецоперации» на новую внутреннюю катастрофу, то все сегодняшние мероприятия по цифровизации мобилизационного ресурса на самом деле никакого значения для перехода страны на цифровой рубль сразу становятся ненужными. Там потребуются совершенно другие решения и иные технологии насаждения принятых решений.

Проще говоря - российская власть все время догоняет свою же собственную повестку. Вначале принимаются решения, причем крайне неожиданно и буквально экспромтом, после чего через некоторое время (кстати, достаточно значительное) начинаются процедуры оформления этого экспромтного решения в правовом и политическом пространстве. Как правило, всё происходит коряво, с опозданиями и дико несистемно. И главное - когда, наконец, удается развернуться, всё уже заканчивается. То есть, когда говорится про нулевой горизонт планирования, это неверно. Горизонт планирования у режима фактически перешел в отрицательную область (если, конечно, это можно как-то графически представить). То есть - события не просто становятся неожиданными, они осмысливаются гораздо позже, чем происходят.

И чем быстрее происходит смена сюжетов (а воронка катастрофы подразумевает, что каждая новая катастрофа возникает со все большим ускорением и длится с каждым разом все короче), тем сильнее запаздывание и более серьезны просчеты. Что опять-таки вполне укладывается в наблюдаемую картину: во время медицинского террора 20-21 годов какая-то бесчеловечная, но все-таки логика в действиях власти с трудом, но наблюдалась. «Спецоперация» - это вообще тотальный хаос. Если тенденция верна, то введение цифрового рубля станет буквально сразу же коллапсом для всей системы управления. Будет ли то последней катастрофой перед обрушением или режим еще успеет совершить какую-то новую агрессию в отношении кого угодно - этого никто не знает. Но то, что «качели» на гнилых веревках будут раскачиваться всё быстрее, особых сомнений не вызывает.

Эль Мюрид, t.me

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