ВСУ уничтожили из пушки М777 «эксклюзивную» цель 2 11.04.2023, 10:07

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Украинские военные испепелили редкую российскую РЛС.

Силы обороны уничтожили редкую современную переносную российскую радиолокационную станцию «Репешок», которых на вооружении у оккупантов всего 11 единиц.

Видео с уничтожением «эксклюзивной» цели на странице в Facebook показало Оперативное командование «Север».

Украинские бойцы слаженно и филигранно отработали по вражеской РЛС, которая охотилась на дроны ВСУ. 30-я бригада ее обнаружила, а 45-я бригада накрыла из пушки «М777», что говорит о высоком уровне взаимодействия в украинских подразделениях.

«Репешок» предназначен для обнаружения беспилотников. Самое смешное, что обнаружил, передал координаты и снял поражение на камеру именно дрон.

Локация кадров неизвестна, как и дата съемки. Данная техника находится на вооружении у оккупантов с 2022 года. По состоянию на январь 2023 года россияне произвели только 11 таких станций. Украинские защитники открыли новый сезон охоты на вражеские РЛС, впервые уничтожив «Репешок».

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