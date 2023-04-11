«Задняя ось - ноль!»: как Citroen и Mercedes техосмотр не прошли 5 11.04.2023, 10:06

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Белорусские водители поделились своими историями.

Журналисты «Онлайнера» однажды подслушали историю на станции техосмотра в одном небольшом уютном городке. Рассказал ее Александр, человек интересный и красноречивый. Рассказал так ярко и красочно, что передать все целиком решительно нет никакой возможности. Журналисты передали как получится, а все недостающее дорисует воображение.

— Итак, история эта могла произойти с кем угодно при условии, что этот кто-то — владелец Citroen Xantia, — начал Александр. — Именно такой человек появился как-то погожим днем на СТО, человек с тоской в глазах. Эта тоска хорошо знакома любому автомеханику, она называется «тоска владельца автомобиля с гидравлической подвеской». Несмотря на утренний ажиотаж в столе заказов, очередь клиентов перед ним расступилась и пропустила его первым к менеджеру, как бы выражая свое коллективное признание того, что несомый этим человеком крест вряд ли мог оказаться под силу хоть кому-нибудь из них.

Менеджер тоже стал тихонько молиться, и ведь пронесло: дело было не в подвеске.

— Ручник для техосмотра нужно сделать, — сухо заявил владелец «француза».

— Через пять минут машина была на подъемнике, а еще через десять ручник был осмотрен. Приговор суров: замена дисков, колодок, тросов. Клиент счел приговор жестким, но справедливым — согласился, — продолжает Александр.

Еще через пару часов автомобилист забрал машину и поехал проходить техосмотр. Но вернулся зеленый Citroen как-то быстро, причем быстро — в прямом смысле: он залетел на территорию СТО. Клиент говорил ругательствами.

— Автомеханика Витю успокаивало только первое слово: «Вы...» И то он почему-то принял это за вежливое обращение, — смеется Александр.

В общем, машину вернули на подъемник, Виктор все проверил. Затем довольно убедительно заверил клиента, что с помощью стояночного тормоза его Citroen можно хоть поезд, стоящий на уклоне, подпирать. Клиент умчался, не оставляя надежды пройти техосмотр. И примчался вновь как грозовая туча в мае: на еще большей скорости, еще с большим набором ругательств.

— В общем потоке эмоций удалось разобрать три слова: «Задняя ось — ноль». Механик Витя справедливо возразил: «Заднюю ось я не трогал». Водитель просто ошалел от такого заявления: «А кто тогда делал ручник?!» И тут до Виктора дошел глубинный смысл всего происходящего. Витя, познав истину, воспарил над всем сущим. Он парил и материл: Францию с ее новаторскими идеями в автомобильной промышленности, клиента за незнание матчасти, но больше всего — новенького работника техосмотра, который не знал, что у Xantia ручник блокирует передние колеса, и потому загонял машину на тормозные барабаны задней осью.

Еще одной классной историей поделился с журналистами читатель. Автомобиль Mercedes MB100 — возможно, помните такие микроавтобусы, они часто встречались на наших дорогах. У Сергея он был 17 лет, около полумиллиона километров проехал — чудо, а не машина. Историй — миллион, но сейчас говорим о непройденном техосмотре.

— Машина пригонялась из Германии, все с ней было хорошо, но одна беда — не мог пройти техосмотр. Объездил, наверное, все станции в округе, что только ни делал — ничего не помогало. Вердикт всегда один и тот же: тормоза, задняя ось — недостаточное тормозное усилие. Колодки менял, тормозную жидкость прокачивали, ну все довели до идеала! А на станцию приезжаешь — опять двадцать пять — нет, и все! Я уже стал литературу изучать. Главное: на дороге машина ведет себя отлично, тормоза — железные, в Москву на ней ездил, в Питер — все по высшему разряду. А техосмотр не дают, — говорит наш читатель.

И вот потом он нашел мастера, к которому и по сей день возит все свои машины.

— Рассказал свою беду, мастер слушал меня и смеялся. А как дослушал, говорит, мол, пойдем, покажу, что да как. Оказывается, у Mercedes MB100 сзади есть ограничитель подачи давления. Это нужно, чтобы пустую машину не разворачивало на 180 градусов при торможении. А когда была загрузка, ограничитель опускался, клапаны открывались, торможение становилось сильнее. В итоге меня мастер спрашивает: «Когда ты на техосмотр собираешься?» Я говорю, что хоть сейчас бы поехал, закрыл вопрос. Короче, берем мы штук пять аккумуляторов, мешки с цементом, все это грузим в машину, едем на станцию. А там меня уже знают, я же с ними сколько спорил, сколько нервов потратил. Короче, приезжаю, спрашивают: «Ну что, починил тормоза?» — «Починил», — вспоминает Сергей.

И ведь получилось! Тормоза — что надо, придраться не к чему. Самое время радоваться.

— Вот я и обрадовался. И что-то меня аж смех разобрал, и я возьми, сам не знаю зачем, им обо всем и расскажи! Что тут началось. Мне говорят, что так нельзя, что техосмотр все равно не пройден будет. В общем, пришел начальник станции, выслушал меня, выслушал своего работника. Спрашивает: «То есть если три человека в машину сядут — все будет нормально?» — «Ну а как же!» Садятся три человека, проверяем — торможение отличное. Смотрел начальник, смотрел, сам за руль садился. В общем, прошел я техосмотр!

А дальше даже смешнее. Каждый раз, когда Сергей отправлялся на Mercedes проходить техосмотр, он подвязывал проволокой ограничитель, будто машина загружена. Тормоза срабатывали как надо, вопросов на станциях больше не возникало.

— Правда, в те дни до техосмотра я ехал на скорости 30 км/ч. Потому что машина пустая, двигатель спереди. Она и так останавливалась как вкопанная, да еще и развернуть могло или вперед опрокинуть, как велосипед. Прошел техосмотр, кусачками проволоку перекусил — езди себе дальше, — рассказал водитель.

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