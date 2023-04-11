В Аргентине напали на российского дипломата 4 11.04.2023, 10:23

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«Почетного консула» избили и оскорбили на выходе из католического храма.

Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов пожаловался на русофобию и даже акты насилия со стороны аргентинцев в отношении россиян после начала войны в Украине. Один из российских дипломатов якобы «получил по шее».

Об этом Феоктистов заявил в своем Twitter, пишет obozrevatel.com. По его словам, в странах «коллективного Запада» якобы «нарушают права россиян» из-за «специальной военной операции».

Посол России заявил, что один из почетных российских консулов на выходе из католического храма «неожиданно получил по шее», причем удар сопровождался оскорбительными выкриками в адрес РФ, но нападавшие так и не были выявлены.

Кроме того, власти Буэнос-Айреса отказали в проведении ежегодного фестиваля россиян «Матушка Русь», что по мнению Феоктистова, является еще одним «русофобским» выпадом.

Посол также пожаловался, что иммиграционные власти Аргентины якобы превратили приток в страну беременных россиянок (ребенок, родившийся здесь, автоматически получает гражданство Аргентины), в настоящий «шпионский роман».

А у тех, кто на улице говорит на русском языке, якобы проверяют документы, это, по его словам, уже происходило с сотрудниками посольства.

В начале марта Bloomberg сообщал, что с 2022 года в Аргентину въехали более 22 тыс. граждан России. Особую популярность страна получила для «родильного туризма».

Как сообщал сайт Charter97.org, Аргентина начала массово отказывать россиянам в виде на жительство. От некоторых требуют срочно выехать из страны под угрозой депортации.

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