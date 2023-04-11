«На двоих в месяц выходит около 2500 евро» 3 11.04.2023, 10:25

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Фото: Charter97.org

Молодая пара из Минска честно рассказала о жизни в Польше.

Александра познакомилась со своим мужем во время учебы в университете в 2019 году, когда в Минске проходили Вторые Европейские игры. На протестах 2020-го ее мужа-фотографа задержали на сутки и удалили все снимки. Пара приняла решение переехать в Польшу, пишет ex-press.live.

«Здесь мы видим, что можем развиваться и строить планы на будущее, чувствуя себя в полнейшей безопасности. К сожалению, наша родина сейчас не может нам этого предложить», — говорит белоруска.

«Хотела завести новых друзей, а получилось, что завела себе мужа»

В 2019 году Александра заканчивала третий курс и параллельно решила попробовать себя в статусе волонтера на таком международном соревновании, как Европейские игры.

— В нашем универе всех агитировали на эти игры, никого не заставляли, просто предлагали, при этом обещали много всяких плюшек, например, досрочную сдачу сессии или обязательное заселение в общежитие на следующий год. Но меня привлекло не это, в первую очередь, я хотела прокачать свой английский, быть может, завести новых друзей, а получилось, что завела себе мужа, — рассказывает девушка.

Парень на играх работал фотографом. Через некоторое время молодые люди стали встречаться.

— Он был старше меня на 6 лет, но это не отменяло того факта, что я просто влюбилась. Он очень много путешествовал по разным странам и сразу после игр ему пришлось примерно на полгода уехать в командировку. А после его возвращения мы решили пожениться, — вспоминает Александра.

Как раз к тому моменту девушка заканчивала университет, а в Беларуси тем временем начали разгораться протесты. На одной из акций в июле 2020 года задержали и мужа Александры.

— Отсидел буквально сутки, но это были невероятно тяжелые для меня сутки, я не могла найти себе место. Благо, к нему не применяли никакой физической силы, но при этом удалили все фотографии с фотоаппарата, — говорит девушка.

Молодая пара несколько раз после этого ходила на протесты. Осенью 2020 года они приняли решения уехать из страны. Обязательного распределения у Александры не было, так как она училась на платном отделении, поэтому особых препятствий для отъезда у ребят не было.

— Мой муж получил визу гуманитарную, тогда это было что-то новенькое для белорусов, а у меня виза на тот момент уже была — несколько лет назад мы с родителями открывали ее для закупок, — рассказывает Александра.

«К сожалению, бумажной волокиты в Польше действительно много»

В ноябре 2020 года молодые люди отправились покорять Варшаву, выезжали они на автомобиле, на границе проблем с таможней у них не возникло.

— Жилье мы нашли через знакомых в инстаграме, это была «однушка» недалеко от центра Варшавы, на тот момент она обошлась нам в районе 500$ долларов, — отмечает героиня.

Далее молодым людям пришлось кое-как в Польше легализовываться и первое, что нужно было сделать — это местный идентификационный номер PESEL.

— Мы пришли его оформлять в местный «горисполком» буквально в первые два дня, однако без прописки открывать нам его не хотели. Поэтому сначала мы оформили договор на квартиру с хозяином через нотариуса, потом сделали «мельдунек» — так здесь называется прописка, а уже только потом смогли оформить PESEL. К сожалению, бумажной волокиты в Польше действительно много, — рассказывает Александра.

Ко всему прочему, стал вопрос о дальнейшем продлении пребывания на территории Польши — нужно было собирать документы на ВНЖ (вид на жительство).

— Сбор документов у нас занял очень много нервов и времени, но спустя почти полгода после подачи документов нам его оформили, — рассказывает Александра.

Далее начался долгий процесс адаптации и тоски по родной стране. По словам девушки, в первые месяцы чуть ли не каждый день хотелось все бросить и вернуться обратно.

— Примерно полгода после переезда я просто сидела дома и ничего не делала. Деньги в семью приносил только муж, имея хорошее портфолио, он через инстаграм находил клиентов, тем самым обеспечивая нашу жизнь. Я же занималась исключительно домашними делами, — говорит Саша.

В это время в Польшу, в том числе в Варшаву, переехало очень много белорусов, начали создаваться чаты, и ребята потихоньку начали коммуницировать с бежавшими от преследования белорусами.

— Мы вместе собирались, общались, ходили друг к другу в гости. Найти земляков на чужой земле — все-таки большое дело. Со многими мы очень крепко подружились и общаемся до сих пор. Жизнь в эмиграции — это способность находить родственные души при любых обстоятельствах, — говорит Александра.

Сейчас Александра работает СММ-специалистом в одной из белорусских компаний. На двоих у молодых людей в месяц выходит около 2500 евро, что позволяет им жить в польской столице вполне комфортно.

— Не сказать, что мы и в Беларуси в свое время бедствовали, но здесь мы можем позволить себе почти каждую неделю ходить в какое-нибудь заведение или съездить на выходных в другой город. Дважды мы уже бывали на море в Хорватии, — говорит Саша.

Насчет возвращения в Беларусь ребята не думают. По словам Александры, очевидных опасений у них нет, они частенько приезжали погостить у родителей, и проблем на границе и с силовиками у них не было.

— Мы здесь уже два с половиной года, мы неплохо обжились, у нас много друзей и совершенно новая жизнь. Здесь мы видим, что можем развиваться и строить планы на будущее, чувствуя себя в полнейшей безопасности. К сожалению, наша родина сейчас не может нам этого предложить. Поэтому, пока в Беларуси хоть что-то не изменится, возвращаться мы не собираемся, а дальше будет видно, — призналась Александра.

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