Болезнь Кадырова: племянник Дудаева раскрыл неожиданные подробности 11.04.2023, 10:27

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Глава Чечни стал объектом манипуляуций Кремля.

У оппонентов режима Рамзана Кадырова есть данные о состоянии его здоровья, заявил член президиума правительства временно оккупированной Россией Чеченской Республики Ичкерия, представитель ЧРИ во Франции, племянник Джохара Дудаева Муса Таипов.

В частности, такими данными располагает председатель Кабинета министров ЧРИ (за границей) Ахмед Закаев, рассказал он в интервью «Главреду».

«У него (Закаева, - ред.) есть инсайдеры, он берет его (Кадырова, - ред.) кал, мочу, знает его состояние здоровья», — говорит племянник Дудаева.

В то же время он пояснил, что не считает Кадырова субъектом российской внутриполитической повестки: «Это объект для манипуляций империи».

«Заболел он, чихнул, споткнулся где-то – меня это не волнует. Я знаю одно – как только у России ухудшится ситуация, все эти мыльные пузыри лопнут. Это – мыльные пузыри, они блестят, за ними интересно наблюдать, но они дутые», — добавил Таипов.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров появился на публике после слухов о его болезни. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Глава Чечни принимал участие во встрече с главарем боевиков «ДНР» Денисом Пушилиным.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

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