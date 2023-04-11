В Сеть «слили» фото одного из самых засекреченных объектов Путина 4 11.04.2023, 10:33

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Как выглядит резиденция в Ново-Огарево изнутри.

В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались фотографии одного из самых засекреченных объектов – резиденции Путина в Ново-Огарево. Сделаны они сразу после полной реконструкции рабочими, хотя фотографировать им было строго запрещено. Однако, когда работами занимаются структуры аффилированные с ФСО, закрыть глаза можно на все, в частности на то, что на объекте трудились гастарбайтеры и люди с судимостью. Из-за этого контингента происходили разные непредвиденные истории. Источник рассказал об одной из них.

Стройгородок находился четко слева от въезда в резиденцию. Как-то работяги решили скрасить трудовые будни, вызвав к себе дам с, как говорит Путин, низкой социальной ответственностью. А в качестве локации рабочих сбросили резиденцию в Ново-Огарево. Другого ориентира у стройгородка не было. И вот представьте картину, как сутенер вместе с группой типичных дам стали ломиться в ворота с гербом. Вскоре их скрутили сотрудники ФСО, охранявшие резиденцию. Но все предпочли замять. Напомним, что работы с сопровождавшимися гигантскими хищениями, осуществляли структуры, близкие к ФСО.

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