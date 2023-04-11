«Были бы деньги, полетел бы на операцию по пересадке в Турцию» 9 11.04.2023, 10:41

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Белорусы рассказали, как относятся к своему облысению

Выпадение волос — не самый приятный процесс, с которым сталкиваются многие. По статистике, в разные периоды жизни с алопецией имеют дело порядка 80% мужчин. Для кого-то это настоящая трагедия, влияющая на качество жизни, а кто-то просто решает вопрос сменой прически. Как к этому относятся белорусы, чем лечат и является ли для них наличие лысины психологической проблемой?

Об этом и не только журналисты onliner.by поговорили с мужчинами и врачом-дерматовенерологом.

«В какой-то момент почувствовал, что больно вытирать голову. Оказалось, что там залысина»

Минчанин Денис начал терять волосы несколько лет назад. Говорит, если бы была возможность, то уже съездил бы на пересадку в зарубежную клинику, но сейчас не до этого. А пока пользуется косметическими средствами и рассказывает, как воспринимает облысение.

— С облысением я столкнулся, как я считаю, довольно рано для своего возраста. Это произошло четыре года назад, мне тогда было 23. Начну с предыстории. До 20 лет я очень часто экспериментировал с покраской волос.

Тогда никаких проблем не было, но в 23 я решил эксперимент повторить. Я вновь пошел к своему мастеру, который окрашивал меня во время всех экспериментов, и в какой-то день почувствовал, что мне больно вытирать голову. Сфотографировав то место, понял, что у меня появилась залысина.

Причем началось все достаточно резко, и мне было очень обидно: все же такой молодой, а уже лысеть начал.

У меня всегда были объемные прически, я делал укладку на одну сторону, из-за чего потерю волос можно было даже не заметить. Поначалу волосы просто редели, а потом я совершил фатальную ошибку, которая продемонстрировала всю картину происходящего. Я полностью состриг волосы и увидел, что у меня на голове буквально белым-бело.

Среди друзей до сих пор бытуют шутки про мою лысину. Люди, которые не знают, что мне это неприятно, периодически подчеркивают подобное. Не считаю, что это происходит специально. Просто многие не думают о том, что человек будет чувствовать, когда ему говорят очевидные вещи про его внешность.

К врачам, если честно, пока не обращался, но мне многие советуют. Почему не сходил? Загружен, хотя, возможно, просто не хочу согласиться с реальностью. Для лечения я пока использовал лишь народные средства. Например, мазал голову маслом репейника, но оно не дало вообще никакого эффекта. Может, это не мой случай, а может, просто нерабочий лайфхак.

Мой младший брат живет в Турции, и он как-то прислал специальную краску-спрей, которой можно попшикать голову, и недостаток волос станет незаметным. Выглядит, кстати, весьма естественно и правдоподобно, но работает это средство лишь в том случае, если ты коротко острижен.

Кроме того, мне помогают шампунь с биотином в составе и витамины. После этого волосы начали немного расти.

Если бы были деньги, то, конечно, полетел бы в Турцию (говорят, там проводят самые качественные операции) и сделал себе пересадку волос. Но не могу позволить себе это, так что сейчас такой вопрос для меня не стоит.

О произошедшем я стараюсь думать так: если это случилось, значит, так должно было произойти, и это что-то даст мне в будущем. Так что отношусь к облысению философски. У меня высокий рост, я выше среднестатистического жителя Беларуси и в основном смотрю на людей сверху вниз, а не наоборот. А в таком случае ничего особо не увидишь.

«Когда увидел выпавшие волосы, испытал панику»

Юрию всего 24, но из-за выпадения волос он уже сейчас вынужден стричься практически «под ноль». Парень признается, что поначалу алопеция создавала неловкость, но со временем он изменил свой стиль и начал относиться к проблеме спокойно.

— Про облысение, если честно, вообще никогда не задумывался, был далек от этой проблемы и в свое время даже носил длинные волосы, длиной 10—15 сантиметров. Я их зачесывал, и внешне все выглядело достаточно прикольно. Однако три года назад начал лысеть…

У меня пропала густота волос, появилась проплешина. Первое время я не придавал этому значения и закрывал это место волосами. Чуть позже произошли достаточно неприятные события в моей жизни — смерть близких людей. Я пережил очень большой стресс, и на фоне случившегося волосы продолжили выпадать. Проводя рукой по голове, я обнаруживал на пальцах выпавшие волосы. Было, честно говоря, обидно, поначалу даже возникла паника.

Как реагировали друзья? Замечали буквально все. Но в моем окружении воспитанные люди, проверенные временем, и они либо реагировали достаточно тактично, либо аккуратно говорили о происходящем что-то вроде такого: «Юрец, ты же видишь, что есть проблема». Они больше заботились, чтобы у меня не было дискомфорта. Ну а на дружеские шутки я не обижался. При этом я понимал, что это не конец света и проблема может волновать лишь с точки зрения внешнего вида. Все-таки, если у 40-летнего мужчины появляется залысина, внимания на это не обращают, но когда тебе 25—30 и на голове плешь, бросающаяся в глаза, такое вызывает неудобства.

В итоге я просто изменил свой стиль: начал растить бороду и коротко стричься, чтобы скрывать облысение. Недостаток волос на голове я компенсировал своей бородой.

Конечно, бывают моменты, когда хочется вернуть время на пять лет назад, но это невозможно. Понимаю, что выпадение может продолжиться, и если все дойдет до серьезной стадии, то, естественно, буду обращаться за помощью к специалисту. Но пока я выбираю практичность — короткую стрижку. В целом к своему облысению я отношусь спокойно. Это не та проблема, которая является критичной. Все-таки в жизни есть более серьезные вещи, о которых нужно думать в первую очередь. А это просто особенность, часть моей жизни, но далеко не самое главное.

«Как-то побрился налысо, но девушка этого не оценила»

У нашего очередного героя — Владислава — внезапное облысение стало вызывать ощутимый негатив. Собеседник рассказал, что во время одного разговора никак не мог избавиться от ощущения, что человек смотрит не в глаза, а на его залысину.

— С облысением я столкнулся после того, как вернулся из армии. Со временем ситуация все ухудшалась. Дело в том, что я часто участвую в квизах, куда нередко приходит фотограф. После одной из игр я заметил на фото, что с залысиной выгляжу так себе. Кроме того, выпадение стало негативно влиять на психологическое состояние. Во время одного из разговоров мне казалось, что человек все время смотрит на это место, и я никак не мог сконцентрироваться на нашем разговоре.

Друзей происходящее забавляло, а я думал: мол, вот гады, нет чтобы лекарство порекомендовать, так они еще и смеются. Попробовал немного изменить внешность и постригся налысо, но девушке мой образ не понравился, и я снова отрастил волосы.

Пару месяцев назад один из друзей посоветовал воспользоваться средством, которое способствует росту бороды. Ситуация вроде изменилась в лучшую сторону, но, может быть, так работает мое самовнушение.

Что будет, если я все-таки не добьюсь никакого результата? Конечно, продолжу искать другие способы лечения. На данный момент мне 27 лет. Наверное, в 35 отнесся бы к залысинам спокойно, но я еще молод, и это не дело — в моем возрасте ходить с такой проплешиной.

«Не понимаю мужиков, которые, как говорится, пытаются спасти свою лысину»

Александру в этом году исполнится 55 лет, лысеть он начал чуть больше 10 лет назад. Мужчина полностью принимает свою внешность, смысла в возвращении шевелюры не видит и даже считает это странным.

— Когда я был совсем маленьким, вместе с друзьями смеялся над лысыми. Но на тот момент мы были глупыми детьми, которые реагировали так на все необычное, — вспоминает собеседник. — Но потом я вырос и сам столкнулся с этой проблемой. Когда начал лысеть, точно уже и не вспомню. Наверное, мне было около 45. Сначала выпадение просто не замечал, но потом я был на одном музыкальном фестивале и позже на одной из фотографий, сделанных из зала, увидел свой затылок. Честно говоря, у меня был легкий шок. Не ожидал, что все настолько серьезно. Волосы выпадали постепенно, и буквально за пять лет я практически полностью полысел. Почему так произошло, сказать сложно. Не думаю, что это генетика. У отца хоть и были залысины, но лысым его не назовешь. Возможно, дело в стрессах.

А их в моей жизни хватало. Просто так это точно не проходит, и, может быть, таким образом они сказались на моем здоровье.

Я не обращался к врачу и не принимал никаких решений, чтобы вернуть себе волосы. Более того, не понимаю и не поддерживаю [взрослых] мужиков, которые, как говорится, пытаются спасти свою лысину и начинают бегать по специалистам. Во-первых, это природа. Все, так произошло, и никуда ты не денешься.

А во-вторых, мужчинам свойственно лысеть, и у доброй половины как минимум есть залысины. Так что произошедшее я воспринимаю как данность.

Единственное, в душе вынашиваю идею сбрить все станком налысо. Но пока я полностью лысым себя не представляю и на такой шаг не решаюсь. Говорят, у кого череп правильной формы, тому пойдет, а я с этим пока не разобрался.

В том, что люди начинают лысеть даже в молодом возрасте, увы, нет ничего удивительного, считает врач медицинского центра «Кравира» Анжела Мурашко. Согласно статистике, 25 процентов мужчин сталкиваются с выпадением волос уже к 25 годам.

— Мужчины лысеют в совершенно разном возрасте. И утверждать, что они повально подвержены алопеции лишь после 40 или 50, не стоит, — говорит Анжела Мурашко. — Лысых мужчин больше тоже не стало. Возможно, с развитием косметологии они стали чаще обращать внимание на эту проблему и заботиться о своей внешности.

— Каковы причины облысения?

— Речь идет о совокупности факторов. Это и гормональный статус, и хронические инфекции, интоксикации, и питание, и, конечно же, стресс. Если рассмотреть каждый из факторов подробнее, то хронические инфекции — это заболевания зубов, носоглотки, миндалин, желчевыводящих путей, питание — диеты и несбалансированные приемы пищи, а интоксикация — алкоголь, курение и другие вредные привычки. Но, как показывает практика, лысеют и мужчины, ведущие здоровый образ жизни. Был пациент, у которого не было никаких вопросов со здоровьем, он занимался спортом — правда, сдал анализы, и стало понятно, что облысение случилось из-за гормональных проблем.

Так что для того, чтобы понять причину выпадения волос, нужно обязательно обследоваться и сдать анализы.

Ну и не будем забывать про коронавирус. Одной из побочных реакций на ковид считается, кроме прочего, потеря волос.

— Это правда, что к облысению есть предрасположенность? Ходит слух, что чаще других с облысением сталкиваются голубоглазые брюнеты.

— Это заблуждение, в действительности все далеко не так. Вы посмотрите на южные страны: в Грузии, Италии, Испании, Турции очень много мужчин с подобным типажом, и многие из них живут и не знают, что такое облысение.

— С каким запросом чаще всего обращаются пациенты?

— Причины совершенно разные. Кто-то испугался побочки после коронавируса, а у кого-то даже потеря двух или трех волос вызывает психологический дискомфорт, и он сразу бежит к врачу. Но чаще всего людей просто начинает не устраивать их внешний вид, что связано с выпадением волос.

— А в каком случае действительно нужно идти к специалисту и не заниматься самоедством?

— Когда волосы пропадают внезапно и на голове появляются заметные — круглые или лентовидные — очаги выпадения. В таком случае мы имеем дело с гнездной либо очаговой алопецией (процесс, при котором иммунитет бьет по фолликулам, откуда растут волосы. — Прим. Onlíner). Когда у человека тотальное облысение — полное отсутствие волос на голове, бровях… Чаще всего это происходит после перенесения серьезных заболеваний. В других случаях люди просто сталкиваются с диффузным поредением, когда заметных очагов не наблюдается, но у кого-то это тоже вызывает неприятные ощущения.

— Одним из наиболее действенных способов устранения проблемы сейчас называют пересадку волос. А какие еще есть действенные методы лечения облысения?

— Выбор метода лечения зависит от причины заболевания. Так что, повторюсь, для начала нужно обследоваться, сдать анализы крови и понять природу заболевания. Положительно могут воздействовать и шампуни, и лосьоны, и медикаментозные препараты внутрь, и стимулирующая терапия волосистой части головы, и физиопроцедуры, и пересадка волос.

— Кстати, о последнем. Пересадка — это стопроцентное возвращение волос или есть риск, что не приживутся?

— Если откинуть риски и сделать все грамотно, то пересадка — это действительно очень высокий шанс вернуть волосы. Но опять-таки нужно хорошенько подумать, взвесить все и понять, нужна ли вам эта операция. Некоторые люди готовы идти на все риски, чтобы вернуть себе волосы. Бывает, мужчинам назначают препараты, блокирующие их основной гормон — тестостерон, что чревато другими проблемами. И если варианты при выборе — навредить здоровью либо нет, тогда к облысению нужно относиться проще. Вредить организму, желая вырастить волосы, на мой взгляд, не стоит.

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