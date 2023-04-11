БПЦ запретила в служении отца Александра Кухту, который перешел в юрисдикцию Константинополя 4 11.04.2023, 10:58

Александр Кухта

Вскоре он проведет в Вильнюсе пасхальную службу для православных белорусов.

Митрополит Минский Вениамин от 6 апреля 2023 года запретил в служении клирика Минской епархии иерея Александра Кухту. Запрет наложили в связи с оставлением отцом Александром «определенного ему места священнослужения и самовольного, без ведома епархиального архиерея и отпускной грамоты, перехода в юрисдикцию Вселенского патриархата», сообщает БПЦ.

Ранее стало известно, что белорусских священников Александра Кухту и Георгия Роя приняли во Всемирный патриархат.

Подчеркнем, что протоиерей Георгий Рой и иерей Александр Кухта - священники белорусской православной церкви, вынужденные уехать из Беларуси в Литву, так как лукашисты преследовали их.

Они обратились к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой принять их под его омофор, так как по соображениям совести не могли оставаться в юрисдикции Московского патриархата. Накануне Благовещения Всемирный патриарх рассмотрел прошения белорусских священников и принял их под свой омофор.

Телеграм-канал «Христианская визия» сообщает, что на Пасху 2023 года в Вильнюсе состоится первое богослужение для православных белорусов, которое совершат белорусские священники Вселенского Патриархата.

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