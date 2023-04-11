Украинские военные с хирургической точностью уничтожили технику россиян в окопе

Украинские военные с хирургической точностью уничтожили технику россиян в окопе1
- 11.04.2023, 11:12
Впечатляющее видео.
Бойцы Отдельной президентской бригады ВСУ имени гетмана Богдана Хмельницкого на Новопавловском направлении обнаружили опорный пункт врага. Украинские защитники с хирургической точностью уничтожили его вместе с вооружением и живой силой.
Соответствующее видео было обнародовано на Facebook-странице Президентской бригады ВСУ.
Как видно из кадров, украинские воины «отминусировали» пулеметную позицию, гранатомет АГС и ручной противотанковый гранатомет (РПГ) с боекомплектом окупантов.
Уничтожили «опорник» окупантов прицельным попаданием из 60-мм и 82-мм минометов.
Такую хирургическую точность продемонстрировали команды «Банкира» и «Француза» ОПБр им. гетмана Богдана Хмельницкого.