Украинские военные с хирургической точностью уничтожили технику россиян в окопе 1 11.04.2023, 11:12

Впечатляющее видео.

Бойцы Отдельной президентской бригады ВСУ имени гетмана Богдана Хмельницкого на Новопавловском направлении обнаружили опорный пункт врага. Украинские защитники с хирургической точностью уничтожили его вместе с вооружением и живой силой.

Соответствующее видео было обнародовано на Facebook-странице Президентской бригады ВСУ.

Как видно из кадров, украинские воины «отминусировали» пулеметную позицию, гранатомет АГС и ручной противотанковый гранатомет (РПГ) с боекомплектом окупантов.

Уничтожили «опорник» окупантов прицельным попаданием из 60-мм и 82-мм минометов.

Такую хирургическую точность продемонстрировали команды «Банкира» и «Француза» ОПБр им. гетмана Богдана Хмельницкого.

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