Эмират «Москва» 6 11.04.2023, 11:26

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Российские бизнесмены, артисты, политики массово уезжают в Дубай и выводят туда капиталы.

Все больше россиян спасаются от санкций и мобилизации в Объединенных Арабских Эмиратах. Они выводят в эту страну капиталы, обживаются там, покупают жилье и строят бизнес. В Дубае уже появились филиалы российских школ, а по данным риелтерской компании Betterhomes, в прошедшем году граждане России были самой крупной группой покупателей недвижимости в Дубае среди нерезидентов, сообщает currenttime.tv.

Дубай – крупнейший эмират на берегу Персидского залива. Центром притяжения для российских элит он стал прежде всего потому, что это геополитически нейтральное место. И к тому же ни ОАЭ, ни другие страны Ближнего Востока не накладывают санкции на «большие деньги» из России. Здесь до последнего времени даже можно было открыто отдыхать российским чиновникам и их семьям. Исследование журналистов The New York Times показало, что после начала войны с Украиной уже к маю 2022 года самой популярной точкой назначения для частных рейсов из России стал именно Дубай. И несмотря на требования Владимира Путина к российским элитам переориентировать свои инвестиции на российский бизнес, российские предприятия и российскую недвижимость, часть состоятельных россиян предпочла увести капиталы именно в Эмираты.

По данным Financial Times, в 2022 году в Дубае было зарегистрировано около 86 тысяч сделок по покупке недвижимости гражданами России.

Многие также продолжили ездить в Эмираты просто на отдых.

В мае 2022 года, на третий месяц войны в Украине, на отдыхе в ОАЭ был замечен российский пропагандист Дмитрий Киселев. В ноябре 2022-го в Дубае с парашютом прыгала Наталья Попова, сотрудница фонда «Иннопрактика», которым руководит предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова.

В конце февраля в телеграм-каналах также появилось видео из дубайского бара с дочерью пресс-секретаря Путина Лизой Песковой.

Предположительно провела новогодние праздники в Дубае вместе с мужем, блогером Алексеем Столяровым, дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу. В это же время там отдыхал депутат вологодского заксобрания Денис Долженко: 6 января он опубликовал в соцсетях фотографию с геотегом «Дубай Марина». Отдых дорого обошелся парламентарию: после этого Долженко сняли с должности зампреда по экономической политике, а также исключили из партии «Единая Россия» за дискредитирующие действия. Там же, в Дубае, Долженко, вероятно, встретился с Ксенией Шойгу: в соцсетях опубликовано их совместное фото на фоне магазина бренда Louis Feraud. Оно, вероятно, было сделано в «Дубай Молле».

В ноябре 2022 года Ксения Шойгу вместе с мужем была в соседнем эмирате, Абу-Даби.

Дети Рамзана Кадырова Адам и Эли Кадыровы также регулярно проводят время в Дубае и этого не скрывают: публикуют фото и видео в личных аккаунтах в запрещенном в России инстаграме.

Сам Рамзан Кадыров, вероятно, был в Дубае в конце декабря 2022 года: фото с ним на фоне «Бурдж-Халифы» выложил Хамзат Чимаев, известный боец смешанных единоборств и по совместительству тренер сыновей Кадырова. Примерно в это же время подобным снимком поделился советник Кадырова Турко Даудов.

Раньше, до войны, о поездках главы Чечни в ОАЭ делали репортажи на чеченском телевидении – с кадрами кортежей Кадырова, общения с наследным принцем и демонстрацией роскошных подарков. Но теперь, в соответствии с политикой Кремля, информация о поездках в Дубай Кадырова-старшего публично не разглашается.

Российские региональные депутаты тоже не отказывают себе в удовольствии проводить время в Дубае. Пермский депутат Владимир Плотников в 2022 году отдыхал в Эмиратах с семьей минимум три раза. Как подчеркивает режиссер фильма «Пермь 36,6» Марина Совина, «Плотников выбрал Дубай как типичный путинский чиновник: для него это прежде всего статус. Жить дорого, богато, престижно, именно в Дубае — там, где живут ему подобные».

Много времени в Дубае проводят представители российского шоу-бизнеса, например продюсер Иосиф Пригожин вместе с женой, певицей Валерией. Именно оттуда Пригожин общался с бизнесменом Фархадом Ахмедовым. Продюсер в этом разговоре также рассказал, что в Дубае отдыхает и глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов: он находится под санкциями Запада за развязанную войну в Украине. По словам Пригожина, Чемезов и его друзья играют в Дубае в гольф и «ведут себя как короли, как боги, б****».

При этом в августе 2022 года в «Ростехе» издали приказ, запрещающий ключевым сотрудникам уходить в отпуск из-за увеличенного гособоронзаказа.

Понятных правил, можно ли в 2023 году российским чиновникам отдыхать за границей, Кремль не издавал. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в феврале заявил, что российским чиновникам никто не запрещает выезжать за границу. При этом сенатор и секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в это же время грозил отдыхавшему в Дубае депутату «кувалдой Вагнера». Сам основатель ЧВК «Вагнер» также резко высказывался о чиновниках и депутатах, которые «в Дубае не просто жируют, а свою загорелую попку, пользуясь служебным положением, заставляют разглядывать».

Привычную и удобную среду для Россиян в Объединенных Арабских Эмиратах конструируют на разных уровнях. К примеру, в ноябре 2022-го глава МИД РФ Сергей Лавров лично посетил в Абу-Даби филиал российской гимназии, где детей учат по российским государственным стандартам. В марте 2023-го российское министерство просвещения предложило строить в ОАЭ больше российских школ.

В Эмиратах развивается и экспорт привычных для россиян сервисов и продуктов. В марте 2023-го в Дубае запустили продажи через экспресс-доставку товаров российских магазинов «Вкусвилл», к которым привыкли жители Москвы и Петербурга. А группа компаний «За Родину» из Калининграда готовится экспортировать в Эмираты шпроты. А коротать вечера состоятельная российская публика в Дубае предпочитает в Chalet Berezka Restaurant с «кухней народов СССР»: его открыл в 2019 году ресторатор Антон Винер, сын тренера по художественной гимнастике Ирины Винер и пасынок подсанкционного олигарха Алишера Усманова. На сцене его ресторана выступают как артисты, публично поддерживающие войну в Украине (Григорий Лепс, Ольга Бузова, Олег Газманов), так и те, кто придерживается антивоенной позиции, например певец Валерий Меладзе и группа «Би-2».

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