Эксперт раскрыл коварный план Путина по Беларуси

Эксперт раскрыл коварный план Путина по Беларуси8
- 11.04.2023, 11:34
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Визит Шойгу в Минск мог быть результатом тайной договоренности в Кремле.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что РФ хочет создать объединенные вооруженные силы с Беларусью, чтобы лишить Лукашенко права отдавать приказы.
Об этом он сказал в эфире телеканала «Киев».
«Россия требует от Лукашенко срочно начать формирование совместной группировки войск «союзного государства». В соответствии со всеми договоренностями объединенные вооруженные силы союзного государства будут подчинены Генеральному штабу РФ. И Лукашенко не будет иметь влияния отдавать приказы этим войскам», — пояснил Жданов.
В понедельник, 10 апреля, Лукашенко провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске. Главными темами переговоров были «обеспечение безопасности» и «гарантии» для Лукашенко от России, а также боевая подготовка и согласование совместной группировки войск.
Лукашенко заявил, что во время переговоров в Кремле Путин полностью поддержал его о просьбе о гарантиях безопасности для Беларуси и в будущем будет разработан соответствующий документ.