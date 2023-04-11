Белорусов ждет подорожание коммуналки 5 11.04.2023, 11:49

3,252

Вырастут тарифы на тепловую энергию.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли напомнили про подорожание тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси в июне 2023 года. Глава МАРТ Алексей Богданов подчеркнул, что все решения, связанные с тарифами на ЖКУ на 2023 год, были приняты, передает БелТА.

Богданов напомнил, что первый этап подорожания тарифов на ЖКУ для населения уже был выполнен с 1 января 2023 года. И сказал, когда будет второй этап:

- Второй запланирован на июнь 2023 года, когда в межсезонный период будут повышены тарифы на тепловую энергию для населения, - проинформировал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».