Белорусов ждет подорожание коммуналки

Белорусов ждет подорожание коммуналки5
- 11.04.2023, 11:49
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Вырастут тарифы на тепловую энергию.
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли напомнили про подорожание тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси в июне 2023 года. Глава МАРТ Алексей Богданов подчеркнул, что все решения, связанные с тарифами на ЖКУ на 2023 год, были приняты, передает БелТА.
Богданов напомнил, что первый этап подорожания тарифов на ЖКУ для населения уже был выполнен с 1 января 2023 года. И сказал, когда будет второй этап:
- Второй запланирован на июнь 2023 года, когда в межсезонный период будут повышены тарифы на тепловую энергию для населения, - проинформировал он.