Борислав Береза: Лукашенко может неожиданно закончить жизнь самоубийством 19 11.04.2023, 11:55

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Борислав Береза

Белорусский диктатор разыгрывал перед Шойгу дурака.

Лукашенко попросил у министра обороны РФ Сергея Шойгу «гарантии безопасности». Что на самом деле стоит за словами белорусского диктатора? Об этом сайт Charter97.org спросил у украинского политического деятеля, экс-депутата Верховной Рады Борислава Березы.

— Это элемент публичной игры. Лукашенко посылает сигнал: «Смотрите, я беззащитен, я не готов нападать, защита нужна мне». На самом деле Шойгу приезжал, чтобы подтолкнуть Лукашенко к активным действиям на фронте. Белорусский диктатор в очередной раз решил сыграть дурака. Ведь Лукашенко готов и дальше брать деньги у России, приезжать и кланяться своему хозяину, но делать то, что пошатнет его положение в Беларуси, он не готов. Ему страшно, поэтому он так себя ведет.

— Получается, что Лукашенко разыгрывает жертву, которой якобы что-то угрожает.

— Это не просто игра в жертву. Мы видим попытку всем показать: «Я не против, я — за, но у меня нет возможности отправить войска. Мне наоборот нужна поддержка «старшего брата». С одной стороны, он показывает, что уважает Россию, а с другой — демонстрирует свою никчемность с военной точки зрения. Ему не стыдно, нет-нет, наоборот. Лукашенко готов не бряцать оружием, а показывать, что он беззащитен.

На самом деле — это волк в личине овцы. Но это не должно вводить нас в обман, в определенный момент Путин может додавить Лукашенко. Однако диктатор должен понимать, что введение белорусских войск на территорию Украины приведет к катастрофе и его краху. Ведь главный принцип белорусов на сегодняшний момент, как и долгие годы, — «лишь бы не было войны». Это элемент общественного договора, который дает Лукашенко хоть какое-то признание. Однако если война начнется, то общественный договор будет разрушен.

— Почему же тогда Путин до сих пор не додавил Лукашенко в вопросе отправки белорусский войск в Украину?

— Путину нужны белорусские войска, просто вопрос в самом Лукашенко. Он хорошо понимает, что если предоставит Кремлю войска, то будет «использован» и ненужен России. Это первый момент. Во-вторых, это запустит процесс разрушения его признания как правителя.

Поэтому Лукашенко действует прагматически, тут нет никакого вторичного смысла. Диктатор просто не хочет оставить свой пост, поэтому будет тянуть.

— Сколько он еще сможет тянуть?

— Поле для маневра сужается. Особенно на фоне того, что произошло с экс-главой МИД Макеем и возможностью давления на сына Коленьку. Это классический вариант, когда Золотая Орда берет в заложники детей князей, чтобы те были покорными и ничего не замышляли. Всякие могут быть варианты. К примеру — Лукашенко неожиданно закончит жизнь самоубийством, а вместо него придет новый российский ставленник. Причем «самоубийство» может быть полностью спланировано в Кремле.

— Спасет ли Лукашенко размещение ядерного оружия на территории Беларуси?

— Размещение ядерного оружия в Беларуси не дает никакой защиты. Ведь если будет зафиксирована попытка использовать тактическое ЯО, то с вероятностью 99,9% оно будет уничтожено с помощью превентивного удара. Это не будет ядерный удар, но удар, который гарантирует невозможность его использования.

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